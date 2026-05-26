Gli alunni di Moretta alla scoperta degli Alpini nella caserma “Ignazio Vian” di Cuneo

Nei giorni scorsi gli alunni delle classi 5ª A e 5ª B della scuola primaria di Moretta hanno vissuto un’esperienza speciale a Cuneo, accompagnati da un gruppo di Alpini morettesi, con la visita alla caserma del 2° Reggimento Alpini “Ignazio Vian” accompagnati dalle loro insegnanti e dal sindaco Gianni Gatti

La giornata si è aperta con un momento particolarmente emozionante: i ragazzi e le ragazze hanno partecipato all’alzabandiera insieme ai militari, intonando l’inno di Mameli. Un’occasione significativa per avvicinarsi ai valori, alla storia e alle tradizioni del corpo degli Alpini.

Durante la visita gli studenti hanno potuto conoscere le figure più importanti della storia alpina e osservare le diverse divise utilizzate nel corso degli anni. Grande interesse hanno suscitato anche i due filmati proiettati nella caserma, dedicati agli allenamenti degli Alpini sulle montagne, sia in estate sia durante il periodo invernale.

Non sono mancate le domande e le curiosità dei giovani visitatori, desiderosi di capire meglio come avvenga la formazione degli Alpini e quale sia la vita quotidiana dei soldati. Particolarmente entusiasmante è stato poi il momento dedicato ai mezzi militari: i ragazzi hanno potuto salire sui veicoli pesanti, sia cingolati sia gommati, vivendo da vicino un’esperienza che ha conquistato tutti.

Molto calorosa l’accoglienza ricevuta dai giovani militari della caserma, tanto che le due classi quinte sono diventate, per un giorno, le vere “mascotte” del reggimento.

Il pranzo è stato consumato all’aperto insieme agli Alpini di Moretta, Saluzzo e Cuneo, nell’area organizzata nei pressi del Memoriale. Tra giochi, corse e momenti di allegria, gli alunni hanno poi visitato proprio il Memoriale, che custodisce una ricchissima raccolta di oggetti, divise, documenti e lettere legate soprattutto alla Grande Guerra.

Le guide dell’Associazione Alpini di Cuneo hanno accompagnato il gruppo raccontando vicende, aneddoti e testimonianze dei soldati, facendo emergere il sacrificio, la sofferenza ma anche il grande spirito di solidarietà di uomini e donne che si sono spesi per aiutare la Patria e i propri cari impegnati al fronte.

Al termine della giornata, durante il viaggio di ritorno verso Moretta, ragazzi, insegnanti e Alpini hanno intonato insieme alcune canzoni alpine, simbolo del nuovo legame nato durante questa intensa esperienza.

Le insegnanti desiderano ringraziare il Comune di Moretta per il contributo al trasporto e i gruppi Alpini di Moretta, Saluzzo e Cuneo per l’accoglienza, la disponibilità e la dedizione dimostrate durante tutta la giornata.