Autotrasporto merci, a Cuneo il primo accordo territoriale d’Italia

Una novità di rilievo nazionale per il comparto della logistica e del trasporto merci prende forma nella provincia di Cuneo. Giovedì 28 maggio 2026, alle ore 14.30, la Sala Polivalente CDT del Comune di Cuneo ospiterà l’incontro di presentazione dell’Accordo territoriale nell’autotrasporto merci, primo esempio in Italia di questo tipo di intesa, sottoscritta nel 2025.

Il convegno, organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cuneo, sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio contenuti e applicazioni pratiche dello strumento, pensato in particolare per le imprese che impiegano fino a otto conducenti. L’obiettivo è offrire soluzioni concrete per semplificare gli adempimenti quotidiani e garantire una corretta gestione delle buste paga.

L’accordo si configura inoltre come un importante strumento di tutela nei rapporti di lavoro, consentendo al tempo stesso un’ottimizzazione dei costi del personale e riducendo il rischio di contestazioni e sanzioni in caso di controlli.

Accanto agli aspetti operativi, l’incontro sarà anche l’occasione per presentare il rinnovamento dell’Osservatorio dei trasporti e della logistica, esperienza territoriale avviata oltre dieci anni fa e oggi rilanciata alla luce delle nuove esigenze del settore e del quadro definito dal nuovo accordo.

A testimonianza del valore strategico dell’iniziativa interverranno anche l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cuneo e una referente del progetto Wellgranda. La partecipazione dell’organo di vigilanza sottolinea l’efficacia di un modello basato sul dialogo preventivo e sulla collaborazione tra imprese e istituzioni.

L’invito è rivolto a tutte le aziende del territorio e ai professionisti del settore, chiamati ad approfondire le novità introdotte e a migliorare la gestione del personale in un comparto chiave per l’economia locale.