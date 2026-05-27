Racconigi, centri estivi sempre più inclusivi

I centri estivi di Racconigi diventano sempre più inclusivi: le famiglie dei minori con disabilità che desiderano partecipare alle attività di estate ragazzi sul territorio potranno presentare domanda per l’assegnazione di un assistente all’autonomia, figura dedicata a supportare il minore durante la frequenza del centro estivo.

“Tutti i bambini hanno il diritto di divertirsi insieme ai propri coetanei, giocare e socializzare. Con questa iniziativa vogliamo garantire a tutti i bambini e ragazzi la possibilità di partecipare pienamente alle proposte dai centri estivi del territorio, senza esclusioni -commenta il vicesindaco Alessandro Tribaudino- È fondamentale che le famiglie dei minori con disabilità non vengano lasciate sole, ma possano contare sul sostegno delle istituzioni”.

Accanto al personale del centro estivo, l’assistente all’autonomia accompagnerà il minore con disabilità durante le attività quotidiane, favorendo la socializzazione con i coetanei e lo sviluppo dell’autonomia personale.

Possono accedere al servizio i minori, tra i 3 e i 14 anni, residenti nel Comune di Racconigi e in possesso della certificazione di disabilità.

Il modulo della domanda per accedere a questa iniziativa è disponibile sul sito del Comune di Racconigi e dovrà essere consegnato a mano, entro il 4 giugno, all’Ufficio Protocollo del Comune di Racconigi, in Piazza Carlo Alberto 1, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it o via email a ufficio.protocollo@comune.racconigi.cn.it .

Maggiori informazioni o chiarimenti sono disponibili telefonando all’Ufficio Scuola al numero 0172-821648, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 oppure scrivendo una email a scuola@comune.racconigi.cn.it.