Racconigi, aperte le iscrizioni al nido “Madre Teresa di Calcutta”

Sono aperte fino al 14 giugno 2026 le iscrizioni al Nido d’Infanzia Comunale “Madre Teresa di Calcutta” di Racconigi per l’anno educativo 2026/2027. Possono presentare domanda le famiglie con bambini e bambine nati dal 1° gennaio 2024, di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.

La procedura è interamente digitale: le richieste devono essere inoltrate esclusivamente attraverso lo Sportello Unico Digitale del Comune, accessibile tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o Tessera Sanitaria abilitata.

Avranno priorità in graduatoria i bambini già frequentanti nell’anno 2025/2026, al fine di garantire la continuità educativa, previa conferma dell’iscrizione da parte delle famiglie. Chi era in lista d’attesa dovrà invece presentare una nuova domanda. Le richieste dei non residenti saranno accolte solo dopo aver soddisfatto quelle dei residenti e prevedono una tariffa maggiorata.

È prevista inoltre la possibilità di iscrizione anche per i nascituri, con data presunta del parto entro il 30 giugno 2026, allegando il certificato di gravidanza.

Due le tipologie di frequenza disponibili: tempo pieno dalle 7.30 alle 17.30 e part-time dalle 7.30 alle 13.30. Le tariffe mensili sono di 546,23 euro per i residenti a tempo pieno e 436,98 euro per il part-time; per i non residenti, rispettivamente 628,16 euro e 502,53 euro.

L’avvio delle attività educative è fissato per mercoledì 2 settembre 2026. Nei primi tre giorni frequenteranno esclusivamente i bambini già iscritti, con uscita anticipata alle 13.30. Da lunedì 7 settembre entrerà in vigore l’orario completo e inizierà l’inserimento dei nuovi iscritti. La conclusione dell’anno educativo è prevista per il 30 luglio 2027.

“Il Nido d’Infanzia comunale rappresenta un servizio fondamentale per la nostra comunità, perché accompagna i bambini nei primi anni di crescita e sostiene concretamente le famiglie nella conciliazione tra vita familiare e lavorativa”, sottolinea la consigliera con delega all’istruzione Elisa Reviglio.

Tutti i dettagli e l’avviso pubblico completo sono consultabili sull’albo pretorio del Comune di Racconigi.