Calcio cuneese in lutto: addio a Fulvio Castellino, storico presidente dell’Augusta Benese

Bene Vagienna e calcio cuneese in lutto per la scomparsa di Fulvio Castellino, per molti anni presidente dell'Augusta Benese, prima società benese. Figura storica nel calcio dilettantistico locale e di rilievo anche a livello regionale.



Si è spento all'ospedale Santa Croce di Cuneo all'età di 74 anni. Classe 1951 avrebbe compiuto 75 a maggio, da sempre impegnato sui campi da calcio che lo ha visto con il Benarzole e, più recentemente, all’interno della dirigenza del Fossano, era un consulente finanziario in pensione.



Oltre allo sport viene però ricordato anche come riferimento nella vita sociale e aggregativa del territorio, lasciando un’impronta significativa all’interno della comunità per cui anche l'Amministrazione comunale ha espresso profondo dolore per la sua perdita.



“Fulvio Castellino ha lasciato un segno indelebile nella comunità sportiva e sociale del nostro paese – ricordano dal Comune -, grazie alla sua dedizione, impegno e senso civico. La sua passione per lo sport e la sua capacità di unire le persone hanno contribuito alla crescita di intere generazioni di giovani atleti e alla vita sportiva, sociale e civile del nostro paese”.



Senitito il cordoglio del sindaco di Bene Vagienna, Claudio Ambrogio: "Fulvio è stato per noi un punto di riferimento sotto tutti i punti di vista, sportivo, musicale e sociale. Interpretava Celentano alla perfezione ed aveva sempre una parola buona per tutti. Siamo davvero sgomenti della sua scomparsa, lascia un vuoto per noi incolmabile".



Lascia la moglie Silvia e i figli Fausto e Chiara con Ivan, oltre all'amato nipote Davide, il fratello Claudio con Elisabetta, Jacopo e Nicolò.



Verrà recitato domani, lunedì 6 aprile, alle 20 il Santo Rosario nella parrocchiale di Bene Vagienna, dove martedì 7 aprile alle 10.30 sarà celebrato il funerale.



La famiglia invita, inoltre, nel caso si volesse fare omaggi di evitare fiori a favore di opere di bene.





Il Cordoglio del Fossano Calcio 1919



Al cordoglio del mondo sportivo si unisce anche il Fossano Calcio 1919 che sulla pagina Facebook scrive: “La nostra società si unisce con profondo dolore al lutto per la scomparsa del caro Fulvio Castellino.

Esempio di passione, dedizione e valori sportivi autentici. Il suo impegno e il suo sorriso resteranno per sempre parte della nostra storia.

In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.

Ciao Fulvio “