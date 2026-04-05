Il vescovo Piero Delbosco: “Pace a voi”, il messaggio della Pasqua in un tempo di conflitti

Con giovedì Santo si è entrati ufficialmente nel Triduo pasquale che culmina oggi con la domenica di Pasqua o di Resurrezione. E' questa la vera festa per i cristiani, quel passaggio dal buio alla luce, che può assumere molti significati per i fedeli, ma che può diventare un riferimento di buona condotta anche per i non credenti, un messaggio di speranza, di pace.



Anche quest'anno abbiamo quindi chiesto al vescovo della Diocesi di Cuneo-Fossano un suo augurio ai lettori per questa giornata.



“La Pasqua è sempre un momento molto importante per i cristiani – dice monsignor Piero Delbosco - e noi abbiamo presente anche quello che il Signore Risorto ha detto tutte le volte che è apparso, cioè usciva con questa frase: 'Pace a voi'.

Ha una straordinaria attualità per tutti noi oggi, perché ci accorgiamo come nel mondo ci sono tanti, troppi conflitti dovuti a poche persone che qualche volta viaggiano anche un po' per i fatti loro.

Ecco, il cristiano non può stare zitto di fronte a queste cose.

L'augurio di pace deve essere veramente una pace che parta dalla testa e che arrivi al cuore e noi lo dobbiamo vivere sia con questo sguardo verso il mondo, sia verso noi stessi, perché tante volte c'è anche il rischio che noi non siamo in pace con noi stessi, così allora nascono le tensioni, gli esaurimenti e le fratture che ci possono essere tra persone e persone.

La Pasqua ci invita a guardare oltre, a guardare oltre a quello che il Signore ha fatto e che ci chiede di essere testimoni di speranza oggi. In questo senso faccio un augurio proprio di buona Pasqua a tutti".



E a proposito di pace sarà Cuneo ad ospitare il 31 dicembre la marcia della pace della Conferenza Episcopale Italiana, che l'anno scorso aveva scelto Catania.



Si tratta di un'iniziativa che il vescovo di Cuneo-Fossano ha accolto con favore ed ora inizieranno i preparativi per organizzare al meglio la manifestazione a cui sono invitati tutti i cittadini.