Il Santuario di Santa Lucia riapre le sue porte con la messa di Pentecoste

Sono stati oltre duemila i visitatori e i pellegrini che, la scorsa estate, hanno visitato il Santuario di Santa Lucia, nel comune di Villanova Mondovì, che si prepara alla nuova stagione.

Si è tenuta infatti, nelle scorse settimane, l’assemblea annuale dei soci, durante la quale sono anche state illustrare ai tesserati presenti le attività per la stagione estiva imminente.

Tra le prime attività che saranno protagoniste della stagione 2026: una mostra di cartoline storiche, un'esposizione di violini creati a mano e un concerto di archi in grotta con il gruppo Sister Arch Trio. Ci saranno poi un'esposizione di manoscritti antichi e altro ancora, nonché mostre a pannelli su figure di rilievo per la valle, inerenti il secolo scorso, quali don Giuseppe Bruno e suor Carla De’ Noni.

Il Santuario riaprirà da domenica 24 maggio (Pentecoste) con la celebrazione della Santa Messa al mattino e le visite guidate al pomeriggio.

Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre il Santuario sarà aperto tutte le domeniche pomeriggio, mentre le visite guidate avranno luogo nei pomeriggi delle prime domeniche del mese.

"Ringraziamo di cuore i Volontari dell’AmiSaL che con il loro servizio operoso e infaticabile - dicono dal direttivo -, sono presenti con costanza e disponibilità alle aperture domenicali estive, alle visite guidate e si adoperano per i lavori di manutenzione del complesso su vari fronti, nonché per il recupero dei locali interni al fine di ospitare gruppi, mostre e incontri vari.

Un plauso giunga anche alle Suore Missionarie della Passione per la presenza, quando loro possibile, al Santuario durante la recita domenicale del Rosario e il Gruppo Alpini Villanova e l’Unita di Protezione Civile ANA Mondovì (per collaborazioni nelle manutenzioni del verde). Un sentito grazie anche al CSV-Centro Servizi Volontariato per il sostegno e collaborazione per la promozione delle attività e stampa dei manifesti che saranno diffusi prossimamente. Si ricorda che è sempre possibile destinare il “5x1000” in sede di dichiarazione dei redditi, segnando il codice fiscale 93063870047 nello spazio “terzo settore-volontariato” (al dichiarante non costa nulla, ma per noi vale davvero molto!)".

Inoltre è possibile visionare la webcam in diretta (digitando il sito https://www.santuariosantalucia.com/webcam-2 ): una finestra digitale sulla valle Ellero, direttamente da casa o dal proprio smartphone.



Le adesioni all’AmiSaL sono sempre aperte a chiunque desideri sostenere le attività e il Santuario. Per riferimenti, adesioni e informazioni, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o il recapito telefonico (sms/whatsapp 351.6384771) o i social (pagina Facebook “Santuario di Santa Lucia – Villanova Mondovì” – pagina Instagram “santuariodisantalucia”), o sito web www.santuariosantalucia.com. Inoltre è possibile elargire un’offerta/donazione (detraibile fiscalmente) per mezzo di un bonifico bancario (IBAN: IT48Y0306909606100000194138).