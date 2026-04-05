Pasqua in Pediatria al Santa Croce: uova di cioccolato e supereroi per i piccoli pazienti

Un gesto semplice ma ricco di significato ha portato l’atmosfera della Pasqua anche nel reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Croce di Cuneo. Nella giornata di festa, i piccoli pazienti hanno ricevuto una sorpresa speciale: uova di cioccolato consegnate dalle guardie giurate della Telecontrol insieme ai volontari dell’Abio di Cuneo, vestiti da supereroi per rendere ancora più magico l’incontro.

L’iniziativa nasce dalla volontà delle 27 guardie giurate che prestano servizio a turno all’interno del presidio ospedaliero e che hanno deciso di compiere un gesto di vicinanza verso i bambini costretti a trascorrere le festività lontano da casa.

Quattro di loro hanno effettuato personalmente la consegna dei doni nel reparto, contribuendo a regalare un momento di serenità e spensieratezza.

“Abbiamo pensato che sarebbe stato un bel gesto, per addolcire la festa a chi è costretto in ospedale”, spiegano i promotori dell’iniziativa, sottolineando come la collaborazione con i volontari Abio, da sempre impegnati nel rendere più accogliente la permanenza dei piccoli in ospedale, abbia reso ancora più speciale il momento.

Un piccolo segno di attenzione che ha trasformato la Pasqua in un’occasione di sorriso e condivisione, grazie alla sensibilità di chi ogni giorno lavora accanto ai pazienti e alle loro famiglie.