Interruzione programmata di energia elettrica ad Alba il 16 aprile

E-Distribuzione, Unità Territoriale di Cuneo, ha comunicato al Comune di Alba un’interruzione programmata dell’energia elettrica per lavori sugli impianti, prevista per giovedì 16 aprile dalle 8:30 alle 15:30.
L’intervento interesserà diverse zone del territorio comunale, in particolare:
Frazione San Rocco Seno d’Elvio: civici da 1 a 7, da 11 a 13, 47, 51, da 97 a 107, 13a, 37bis, 51bis, da 2 a 14, 36, da 48 a 50, 94, 98, da 102 a 106, 6a, 8b, numeri senza civico e illuminazione pubblica;
Frazione San Rocco Seno d’Elvio: civici da 17 a 27, 16, da 24 a 28, numeri senza civico, da 29 a 31, 30bis, cantiere, 43, da 38 a 42;
Località Altavilla: civici 79, da 83 a 85, 83bis, 87bis, 78, da 82 a 88.
Durante l’esecuzione dei lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Per motivi di sicurezza, E-Distribuzione invita i residenti a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori fino al termine dell’intervento.