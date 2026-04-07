Trinità in Sicilia a Petralia Sottalia per omaggiare con la “Genealogia patrilineare” la memoria del partigiano Calogero Bracco

Un lavoro che prosegue sulla scia di una continuità storica e nel rispetto profondo di una figura salvatrice di Trinità durante la Seconda Guerra Mondiale: Calogero Bracco.

Sabato 11 aprile, alle 17.30, infatti, nell’aula Consiliare del Comune della provincia palermitana di Petralia Sottana verrà presentata la “Ricerca genealogica patrilineare” sul partigiano, realizzata dalla ricercatrice di Carrù, ma originaria di Bagheria in Sicilia, Dorotea Maria Guida.

Un momento che è il naturale sviluppo di quella che lo scorso ottobre fu la consegna dell’opera, proprio di Guida, in Piemonte al sindaco trinitese Ernesta Zucco, con il racconto dell’eroe della Resistenza Bracco, trucidato dai tedeschi durante la sua leva militare il 9 aprile 1945 proprio nel Comune del Fossanese e a 81 anni dalla sua morte.

Con l’occasione a Petralia Sottana il lavoro verrà consegnato in Sicilia ai discendenti della terra d’origine di Bracco, in presenza del sindaco siciliana Pietro Polito e dell’omologa piemontese Ernesta Zucco e dei familiari, con anche la partecipazione dello scrittore Maurizio Padovano.