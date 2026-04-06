Fossano, rinascerà in estate la bocciofila “Forti Sani”: in corso i lavori di adeguamento per la sicurezza dell’edificio

Riaprirà in estate la storica, quasi quarantennale (fondata il 14 novembre 1989) bocciofila di Fossano “Forti Sani” di piazza Milite Ignoto, a conclusione dei lavori di adeguamento degli impianti e delle vie di fuga (secondo le normative previste dai Vigili del Fuoco).

L’importo delle operazioni condotte dalla progettista Daniela Ghigo, per un’opera di ripristino finanziata dal Comune di Fossano, ammonta a 480 mila euro. Si interverrà su ogni tipo di strumentazione, sia per la parte che concerne il riscaldamento, sia per quella di aerazione e non solo. Non mancheranno inoltre le manutenzioni su cucina e impianto fotovoltaico.

Attualmente, da un paio di settimane, la struttura è delimitata dal cantiere. Per partire con tutti i lavori in modo funzionale ed efficiente, inoltre, è stato proficuo un incontro preliminare con l’Osservatorio barriere architettoniche e l’assessore alle Politiche socio-assistenziali e Pari Opportunità Cinzia Cuzzilla, per affrontare criticità, prospettive e soluzioni anche per i diversamente abili all’interno dell’edificio, da sempre luogo ricreativo e punto di riferimento fossanese.