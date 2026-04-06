Cavalleria Rusticana a Cuneo: gran finale con i talenti del concorso Sordello

Cuneo saluta la stagione de “I grandi della Lirica” con un’esibizione d’eccezione di Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, in programma oggi, lunedì 6 aprile , alle 16 sul sagrato della Chiesa di Sant’Ambrogio in via Roma. Ingresso libero per tutti.

Protagonisti i cantanti del Concorso Lirico Internazionale Enzo Sordello, allievi della masterclass del maestro Andrea Elena, accompagnati da Lorenzo Martini al pianoforte, Felicia Genovese al flauto e Gaia Mirabella al violoncello. Edoardo Siravo narrerà la novella di Verga collegandola alle arie, sotto la regia di Elena.

La trama, ambientata in Sicilia all’alba di Pasqua, ruota su tradimenti e vendetta: Turiddu tradisce Santuzza per Lola, moglie di Alfio, culminando in un duello fatale. Edoardo Siravo, attore di 150 spettacoli con collaborazioni da Gassman a Ronconi e regie di Rigoletto, guiderà il racconto. Andrea Elena, tenore con 90 ruoli mondiali accanto a Pavarotti e Domingo, dirige l’insegnamento e la messa in scena.

Un evento imperdibile per gli amanti della lirica cuneese.