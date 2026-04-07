Accessibilità? A Villar San Costanzo è in arrivo “Ciciu senza frontiere”

C’è tempo ancora fino ad oggi, martedì 7 aprile, per iscriversi a “Ciciu senza frontiere”, una bellissima giornata organizzata per rendere la natura accessibile a tutti: famiglie, bambini e ragazzi, persone con disabilità e chiunque voglia scoprire un territorio ricco di fascino.



Siamo a Villar San Costanzo e “Ciciu”, in piemontese, significa pupazzi. I Ciciu del Villar, nell’incantevole Valle Maira, sono formazioni naturali uniche: colonne di terra sormontate da grandi massi, create nel tempo dall’erosione dei depositi lasciati dagli antichi ghiacciai.



Proprio in questo suggestivo scenario, domenica 12 aprile, si terrà una giornata bellissima, fatta di percorsi inclusivi e accompagnamenti con joelette (carrozzine da fuori strada che permettono anche a persone con disabilità motoria di vivere i sentieri), insieme ad attività sensoriali, momenti di gioco e condivisione, bike school e spazi pensati per famiglie e bambini. E poi tanto, tanto altro.



Un’esperienza costruita dal territorio, insieme a enti ed associazioni che lavorano ogni giorno sull’accessibilità, per permettere a chiunque di vivere questo luogo ed il suo incanto di poterlo fare. L’iniziativa è parte di un progetto sensibile ma soprattutto consapevole: “Un luogo diventa davvero accessibile soltanto quando può essere vissuto da tutti.”



Per maggiori informazioni ed iscrizioni scrivere a info@vallemaira.org oppure telefonare ai numeri 379 1789427 / 353 4429079.