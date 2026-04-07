Fentanyl: verità e rischi, a Cuneo un incontro pubblico per capire una sostanza che non va banalizzata

L’APS Nuovo Corso Giolitti promuove sabato 18 aprile 2026, dalle ore 15.30 alle 17.30, presso il Movi Lounge Bar del Movicentro di Cuneo, l’incontro pubblico “Fentanyl: Verità e Rischi”, aperto alla cittadinanza e a ingresso libero. L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: offrire un’informazione seria, comprensibile su una sostanza che, per caratteristiche ed effetti, merita oggi un’attenzione pubblica lucida e documentata.

L’evento è pensato per sviluppare consapevolezza. Parlare di fentanyl significa infatti distinguere con rigore tra il suo uso medico, regolato e controllato, e il suo uso illecito, che può avere conseguenze gravissime. Il Fentanyl è una sostanza di cui si parla sempre più spesso nel dibattito pubblico mondiale: proprio per questo è necessario conoscerla meglio, con parole corrette, dati comprensibili e un confronto aperto tra competenze diverse.

Il programma dell’evento è costruito proprio per aiutare i cittadini a orientarsi tra dati clinici, lettura sociale del fenomeno e realtà del territorio. Dopo un inquadramento storico-sociologico delle droghe affidato alla Dott.ssa Nicoletta Barzaghi, seguirà l’intervento del Dott. Domenico Vitale, Direttore della Struttura Complessa di Anestesia CardioToracoVascolare e Terapie Intensive dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, che affronterà il tema delle dipendenze nella realtà ospedaliera, con particolare riferimento al fentanyl. Interverrà inoltre il Dott. Maurizio Coppola, Direttore del SerD ASL CN1, per illustrare l’impatto delle dipendenze sul territorio e l’esperienza concreta dei servizi nella cura e nel recupero delle persone coinvolte. L’incontro si concluderà con un dibattito aperto, pensato come spazio di confronto diretto con i cittadini.

L’impostazione dell’iniziativa è netta: il tema delle dipendenze non può essere ridotto né a slogan né a semplificazioni moralistiche. Occorre invece comprendere come agiscono le sostanze, quali fragilità intercettano, quali danni possono produrre e quali risposte debbano essere costruite insieme da sanità, servizi, istituzioni e comunità locale.

Con questo appuntamento, l’APS Nuovo Corso Giolitti intende offrire alla città un momento di informazione civica utile, capace di affrontare un fenomeno internazionale con equilibrio e senso di responsabilità.

Ingresso libero e gratuito.

Per la partecipazione è consigliata la prenotazione all’indirizzo: info.nuovocorsogiolitti@gmail.com.