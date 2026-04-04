Incendio in via Cian a Cervasca: due auto a fuoco, nessun ferito

Ancora da definire le cause dell’incendio scoppiato questa sera in via Cian, a Cervasca. Poco dopo le 18 di oggi, sabato 4 aprile, sono intervenute le forze dell’ordine e una squadra di Vigili del fuoco del capoluogo, chiamati per la combustione di due autovetture.

I pompieri hanno lavorato rapidamente per mettere sotto controllo le fiamme e per la messa in sicurezza della strada, mentre gli agenti hanno avviato i consueti rilievi per ricostruire le cause dell'incendio.

Non risultano persone coinvolte né feriti, e la situazione è sotto controllo.