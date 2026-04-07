PALLAPUGNO / Mondiali Cijb di Mendoza, l’Italia maschile in semifinale nel gioco internazionale

Prima giornata di gare ai Mondiale Cijb di Mendoza e subito ottimi riscontri per il team azzurro.

La squadra maschile è in semifinale nel gioco internazionale; l’Italia, infatti ha dominato il girone di qualificazione, concedendo un solo gioco alle tre squadre avversarie: 6-0 all’Inghilterra nella gara d’apertura, con lo stesso punteggio liquidata la squadra di casa dell’Argentina, 6-1 il punteggio finale con la Colombia.

In semifinale la squadra azzurra se la vedrà con l’Olanda: la sfida è in programma mercoledì alle ore 11 (le 16 ora italiana), a seguire le finali per il terzo posto e per il titolo.

Il ct Giorgio Vacchetto ha fatto ruotare tutti i giocatori: in partenza Paolo e Massimo Vacchetto, Enrico Parussa, Enrico Rinaldi e Francesco Pola, poi spazio anche per Alessandro Vacchetto, Marco e Giorgio Battaglino.