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Pallapugno | 07 aprile 2026, 20:09

PALLAPUGNO / Mondiali Cijb di Mendoza, l’Italia maschile in semifinale nel gioco internazionale

Dominio nel girone: 6-0 a Inghilterra e Argentina, 6-1 Colombia. Mercoledì sfida all’Olanda per la finale, il ct Vacchetto ruota tutto il gruppo

Prima giornata di gare ai Mondiale Cijb di Mendoza e subito ottimi riscontri per il team azzurro. 

La squadra maschile è in semifinale nel gioco internazionale; l’Italia, infatti ha dominato il girone di qualificazione, concedendo un solo gioco alle tre squadre avversarie: 6-0 all’Inghilterra nella gara d’apertura, con lo stesso punteggio liquidata la squadra di casa dell’Argentina, 6-1 il punteggio finale con la Colombia.

 In semifinale la squadra azzurra se la vedrà con l’Olanda: la sfida è in programma mercoledì alle ore 11 (le 16 ora italiana), a seguire le finali per il terzo posto e per il titolo.

Il ct Giorgio Vacchetto ha fatto ruotare tutti i giocatori: in partenza Paolo e Massimo Vacchetto, Enrico Parussa, Enrico Rinaldi e Francesco Pola, poi spazio anche per Alessandro Vacchetto, Marco e Giorgio Battaglino.

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