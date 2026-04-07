La solidarietà di Alba per Bucha: un centro di sviluppo per bambini con disabilità apre le porte al futuro (foto)

È realtà il centro Comprensivo per lo Sviluppo e il Supporto dell’Infanzia a Bucha, in Ucraina, un centro di riabilitazione e inclusione per bambini con disabilità, realizzato anche grazie alla donazione del comitato Razom.

Lo rende noto il presidente del comitato, Edoardo Bosio. Il 30 marzo scorso infatti si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della struttura. A più di quattro anni dall’inizio del conflitto in Ucraina e dalla costituzione del comitato di raccolta fondi, termina quindi l'importante progetto di cooperazione internazionale.

Il 31 marzo 2022, dopo 33 giorni di brutale occupazione russa, la città di Bucha veniva liberata grazie all’eroica resistenza dell’esercito e della popolazione ucraina.

“Nei giorni immediatamente successivi, sottolinea il presidente del comitato Razon, le immagini dei crimini di guerra commessi dall’esercito russo e le testimonianze delle vittime di tali atrocità fecero il giro del mondo: centinaia di civili furono barbaramente uccisi e lasciati senza dignità. Quelle immagini segnarono profondamente anche me. Spinto da un forte senso della storia, evidenzia Bosio, dalla convinzione nel valore della libertà e dal naturale impulso ad aiutare chi combatte per la stessa decisi di non rimanere indifferente e il 20 aprile 2022 fondai il Comitato Razom insieme ad alcuni collaboratori, tra cui Davide Rosso e Romina Xuna, rispettivamente Vicepresidente e Segretario”.

“Il Comitato Razom è nato come iniziativa di raccolta fondi, ci tiene a ricordare Bosio. Razom, in lingua ucraina, significa 'insieme'. Ed è proprio questo il principio che ha guidato il nostro impegno: unire istituzioni, imprese, associazioni e cittadini del territorio di Alba, Langhe e Roero per contribuire concretamente alla ricostruzione di Bucha con azioni concrete e durature. L’obiettivo era simbolico ma ambizioso: raccogliere almeno un euro per ogni abitante della città di Alba”.

Grazie alla straordinaria partecipazione di tanti questo obiettivo è stato superato. Nel febbraio 2024 il Comitato ha potuto donare 35mila euro alla città di Bucha, contribuendo alla realizzazione del centro inaugurato.

Alla cerimonia del 30 marzo 2026 erano presenti il Sindaco di Bucha Anatoliy Fedoruk, il Governatore della regione di Kyiv Mykola Kalashnyk, l’Ambasciatore della Corea del Sud in Ucraina Park Kichang e i rappresentanti delle organizzazioni coinvolte. “Ho avuto l’onore di partecipare in qualità di Presidente del Comitato Razom, spiega Bosio,. Il centro è oggi operativo e rappresenta un presidio concreto di assistenza, inclusione e speranza per i bambini di Bucha e delle aree limitrofe. Con il raggiungimento dello scopo sociale per cui era stato costituito, il Comitato Razom conclude ufficialmente la propria attività”.

“Il contributo del Comitato Razom non è stato soltanto un gesto simbolico, ma si è tradotto in un’opera concreta destinata a durare nel tempo. Questo risultato è stato possibile esclusivamente grazie alla fiducia, al sostegno e alla generosità di istituzioni, imprese, associazioni e cittadini del nostro territorio”.

Il motto che ha guidato questa iniziativa era: “Razom, insieme, possiamo costruire un mondo migliore”. “Oggi possiamo dirlo con convinzione, conclude Edoardo Bosio, insieme, ce l’abbiamo fatta. Ancora una volta, Alba, le Langhe e il Roero hanno dimostrato un profondo senso di solidarietà e una straordinaria capacità di unirsi per una causa giusta. A tutti voi va il mio più sincero e sentito ringraziamento”.

L'iniziativa ha registrato tra i parner istituzionali la Città di Alba – Diocesi di Alba – Provincia di Cuneo – Regione Piemonte. Tra i media partner si registrato l'apporto de La Voce di Alba, Targato Cn, Radio Alba e Gazzetta d'Alba.