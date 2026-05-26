Quasi in 3.000 alla StraSavian 2026: in beneficenza quanto raccolto dalle iscrizioni

Sono stati quasi 3.000 (2.935) i partecipanti all'edizione 2026 della StraSavian, la tradizionale corsa-camminata che tramite i due percorsi, “Classico” ed “Open”, ha attraversato ancora una volta le vie di Savigliano.

La medaglia di istituto scolastico più numeroso è andata all'I.C. Papa Giovanni XXIII; la scuola dell'infanzia “Gullino” è stata la materna più numerosa; la 2ªC della Papa Giovanni la classe elementare con più partecipanti, mentre la 3ªE della Marconi è stata la classe delle scuole medie più numerosa. Il gruppo più numeroso è stato anche quest'anno quello della palestra “Vitality Wellness”; mentre l'Avis si è confermata l'associazione di volontariato con più membri presenti. Il primo ad arrivare è stato Andrea Aragno dell'Atletica Fossano, la prima arrivata è stata Giulia Culasso della Vitality.

Anche l'edizione 2026 della StraSavian si è conclusa con il pranzo organizzato dalla Proloco cittadina.

Quanto raccolto dalle iscrizioni alla StraSavian sarà devoluto in beneficenza, per la realizzazione di uno spazio sportivo inclusivo, area accessibile a persone con ogni tipo di abilità.

«Al termine della manifestazione – dicono dal Comune – vogliamo ingraziare gli sponsor, i volontari (in particolare il signor Alfredo), Doriano Mandrile, la Protezione civile, la Polizia municipale, l'Ufficio Lavori Pubblici, le associazioni sportive che hanno collaborato (in particolare Atletica e Kalipè), la Croce Rossa, gli istituti scolastici e tutti i partecipanti».

Di seguito l'elenco dei premi non ritirati: 443 (abbonamento mensile “Vitality wellness”); 1468 (buono acquisto “Tip Tap”); 1109, 1467, 1489 (buono omaggio “Bar Kursaal”); 263, 1433, 918, 4650, 2015 (buono “La Baraca di gelatö”); 1324 (buono sconto “My Fashion”); 952, 4001, 440 (buono “Il capriccio”); 118 (buono sconto “Mondadori Store”); 1325 (buono omaggio “Mister Lavaggio”); 961 (cultura card Comune di Savigliano).

È possibile ritirare i premi fino al prossimo 5 giugno, presentandosi all'Ufficio Sport presso palazzo Taffini, via Sant'Andrea 53, in orario d'ufficio (0172. 710247).



