"Passi di Vita": a Cuneo un’esperienza tra natura e dono per scoprire il valore della donazione

AIDO Intercomunale Cuneo - Borgo San Dalmazzo ODV , in collaborazione con il CSV Società Solidale ETS , organizza l'evento "Passi di Vita". L'iniziativa, patrocinata dalla Città di Cuneo , propone un'esperienza guidata tra gli alberi del parco per riflettere sul legame profondo tra la natura e il valore della donazione.

Oltre a promuovere la cultura della donazione l’associazione si propone di sensibilizzare a stili di vita sani, una delle cose importanti per fare una corretta prevenzione di svariate patologie.

L'appuntamento è fissato per sabato 6 giugno presso l’Area Pic-Nic del Viale degli Angeli (zona Santuario) a Cuneo. Attraverso il tema "Natura e dono: storie di vita e di rinascita", i partecipanti saranno accompagnati in un percorso che celebra come la natura, proprio come il dono, sia fonte di vita.

La giornata vedrà la partecipazione della Dott.ssa Stefania Dell'Anese, esperta in Scienze Naturali e docente di Erboristeria, che illustrerà le proprietà e i benefici di piante ed erbe locali. Il supporto e l’assistenza durante l’attività saranno garantiti dai volontari AIDO

La partecipazione all'evento è gratuita, ma l'iscrizione è obbligatoria. (Iscrizione tramite modulo google https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVzHkTOOKfuU26p-8BUkbVEocGjfwtklIt67d78fTitBnRyA/viewform?usp=header )

Per garantire un'esperienza ottimale, sono previsti due turni con un limite massimo di 25 persone per gruppo:

Gruppo 1: partenza ore 9:30, Gruppo 2: partenza ore 11:00

Si richiede ai partecipanti di presentarsi al punto di ritrovo almeno 15 minuti prima della partenza. In caso di maltempo, l’evento verrà rinviato al sabato successivo.

L'iniziativa è realizzata in sinergia con il Parco fluviale Gesso e Stura, l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle Cuneo ,la Croce Rossa di Cuneo e ProNatura Cuneo.

Per informazioni e iscrizioni:348 2900247 cuneo.comune@aido.it