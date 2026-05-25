“Fossano in bici 2026” da record: oltre 2000 ciclisti e più di 200mila euro per la Fondazione per la Ricerca sul Cancro di Candiolo

Una manifestazione da record, ieri, domenica 24 maggio, per la “Fossano in bici”, edizione 2026.

Sono stati infatti superati i 2000 iscritti: risultato ulteriormente di valore, considerando che il ricavato della giornata andrà destinato, come da tradizione, alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo.

Nella mattinata si è proceduto al via della carovana su due ruote da parte del sindaco Dario Tallone, della vice Donatella Rattalino, dall’assessore allo Sport Danilo Toti, dal presidente della Sc Ciclistica Fossano Free Bikers Michele Zorniotti, con il presidente della Fondazione CRF Cassa di Risparmio di Fossano Giancarlo Fruttero. Tra i presenti alle premiazioni finale, in rappresentanza della Fondazione di Candiolo, il dottor Marino Girardi.

Come da tradizione sono inoltre avvenute le premiazioni a fine percorso in piazza Castello per i gruppi più numerosi di cui vi daremo conto in queste ore. Con l’assessore Toti e i rappresentanti di Crf e Sc Ciclistica Fossano Free Bikers, si è poi proceduto all’ estrazione dei premi messi in palio dagli sponsor. Su tutti le 3 biciclette offerte dalla società ciclista organizzatrice, da Marino Bici e L’Angolo della Bici.

“Con quest’anno e nelle edizioni precedenti, inoltre, l’iniziativa in favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ha permesso di raccogliere oltre 200 mila euro. A giugno, poi, avverrà la classica ricorrenza dell’annuncio ufficiale della cifra raccolta nel 2026, con la consegna dell’assegno”: comunicano tutti gli organizzatori di giornata.