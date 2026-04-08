Addio a Roberto Giretti, presidente della sezione albese di Italia Nostra

E’ mancato Roberto Giretti, presidente della sezione di Alba, Langhe e Roero di Italia Nostra.

A renderlo noto lo stesso sodalizio, cui la triste notizia è giunta inaspettata il giorno di Pasqua, lasciando "un grande vuoto nell’associazione e in particolare nel consiglio direttivo".

Giretti era presidente della sezione albese dal 2021, anno dal quale svolgeva il ruolo con passione e riguardo verso tutti i collaboratori.

"Vero uomo di Langa era legato particolarmente a Castino, dei cui boschi conosceva ogni angolo e dove passava le sue giornate libere", lo ricordano i soci di Italia Nostra.

Nell’associazione il suo impegno era rivolto specialmente agli aspetti naturalistici e di tutela del territorio: negli anni 2014-17 aveva contribuito al progetto Raise, che aveva come obiettivo l’individuazione e il censimento di alberi secolari nei paesi delle Langhe, progetto era culminato nella pubblicazione di un Dvd promosso da Italia Nostra e ampiamente diffuso sul territorio. Il lavoro sugli alberi monumentali, ora esteso anche al Roero, continua tuttora ad opera di altri soci con la realizzazione di un’ampia documentazione fotografica, descrittiva e geolocalizzata.

In occasione del centenario della nascita di Beppe Fenoglio aveva promosso la realizzazione della mostra fotografico-documentaria "Vecchi mulini nei luoghi fenogliani", che tanto interesse aveva suscitato nei comuni di Langa.

Sempre attivo nelle varie iniziative dell’associazione, anche in campo storico e artistico, e a quanto proposto dai vari enti e associazioni del territorio, non mancava mai la sua presenza a "Spazzamondo" e alla Consulta del Volontariato, presso la quale era apprezzato il suo spirito di partecipazione e condivisione.

Roberto Giretti lascia la moglie Giannina, la figlia Anna con Alessandro, il fratello Beppe con Giovanna. I funerali si sono tenuti questa mattina, mercoledì 8 aprile, nella Parrocchia di N.S. della Moretta.