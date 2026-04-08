mercoledì 08 aprile
Paolo Riberi e Donatella Signetti presenteranno i loro libri a Manta
Il femminile sacro al centro dei “Giovedì del Monastero”: doppia presentazione a Manta
Leggi le ultime di: Eventi
 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 08 aprile 2026, 17:57

Il femminile sacro al centro dei “Giovedì del Monastero”: doppia presentazione a Manta

Il 9 aprile a Santa Maria del Monastero Donatella Signetti e Paolo Riberi guidano un viaggio tra mito, archeologia e spiritualità alla riscoperta della Grande Dea

Paolo Riberi e Donatella Signetti presenteranno i loro libri a Manta

Paolo Riberi e Donatella Signetti presenteranno i loro libri a Manta

Giovedì 9 aprile alle 21 in Santa Maria del Monastero a Manta (in via Rivoira 11/7) ospita un incontro dedicato al tema del femminile sacro e alla sua riscoperta nella cultura contemporanea.

L’appuntamento rientra nella rassegna culturale “I giovedì del Monastero”, promossa dal Comune di Manta e dalla biblioteca civica. 

La serata sarà incentrata sulla presentazione di due volumi: “Perché abbiamo bisogno della Dea” di Donatella Signetti e 'La voce della Dea gnostica' di Paolo Riberi

Due opere che dialogano tra loro e che propongono una riflessione profonda sul ruolo del sacro femminile nella storia e nella società contemporanea. 

Come suggerisce anche il titolo dell’incontro – ‘E se la colpa di Eva fosse una fake news?’ il percorso offrirà uno sguardo critico e affascinante sui miti fondativi della cultura occidentale, mettendo in discussione narrazioni consolidate e aprendo nuove prospettive interpretative. 

L’incontro – spiegano gli autori – propone un vero e proprio viaggio alla riscoperta dell’archetipo della Grande Dea, dalle sue antiche radici fino ai misteri dei testi apocrifi». Attraverso i contributi dei due autori, verranno intrecciati archeologia, mito e letture culturali moderne, con l’obiettivo di interrogare il passato e comprendere ciò che nel tempo è stato dimenticato o silenziato.

Il percorso si muove tra diverse discipline, toccando anche la psicologia junghiana e l’antropologia, e invita a riflettere su temi attuali come l’origine della violenza di genere e la costruzione simbolica del femminile nella storia.

Un viaggio ‘magnetico’ -  come lo definiscono gli organizzatori - che accompagna il pubblico dalle antiche civiltà legate al culto della Grande Dea fino a un enigmatico vangelo apocrifo composto due secoli dopo la morte di Gesù, aprendo interrogativi profondi sul rapporto tra spiritualità, cultura e identità”. 

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

AMP

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium