A Bra arriva Script Fest: il programma ufficiale

Quattro giorni per entrare dentro le storie, quelle che poi arrivano sullo schermo. A Bra, da giovedì 16 a domenica 19 aprile, arriva Script Fest: un appuntamento dedicato alla sceneggiatura e ai nuovi linguaggi dell’audiovisivo che mette in dialogo chi le storie le scrive, le interpreta e le produce.

Un’occasione per ascoltare da vicino come nasce davvero una storia per lo schermo, quali sono i passaggi più complessi, cosa funziona - e cosa no - nel percorso che porta un’idea a diventare un film o una serie.

Si comincia giovedì sera alle 20 presso il centralissimo Cinema Impero con una grande firma della scrittura internazionale: la proiezione di The Great apre il festival e introduce la Masterclass del suo creatore, Tony McNamara, tra i nomi più interessanti della scena contemporanea.

Da venerdì il festival entra nel vivo. Alle 15 presso l'Auditorium BPER, il primo panel che si chiama Come si diventa sceneggiatori? ed è dedicato alla formazione e all’accesso alla professione, dove interverranno fra gli altri Viola Rispoli, autrice di Doc e di altre serie di successo, e la Presidente del Premio Solinas Annamaria Granatello . La giornata prosegue nell’altra sala del centro di Bra, il Cinema Vittoria: alle ore 16:00 la proiezione del pilota della serie Netflix Storia della mia famiglia con a seguire una masterclass degli autori Filippo Gravino ed Elisa Dondi. Alle 20:00 c’è la proiezione de Le assaggiatrici raccontato dagli autori Lucio Ricca e Ilaria Macchia.

Sabato è un big day per lo Script Fest, che inizia dal mattino . Si parte alle 10 al Cinema Vittoria con la proiezione de La Favorita e a seguire un’altra masterclass sul film di Tony McNamara. Nel pomeriggio ci si sposta all'Auditorium BPER alle ore 15:00 per L’annosa questione dello sviluppo (parte I), , una discussione aperta che coinvolge varie personalità dell’Industry, da Nils Hartman di Sky, a a, a Claudio Falconi di Wildside a produttori indipendenti come Federico Scardamaglia e Simonetta Amenta, dagli autori Michele Pellegrini a Claudio Falconi di Wildside, per poi tornare al Cinema Vittoria: qui, alle 16, Stefano Bises e Davide Serino presentano il pilota della acclamata serie M – Il figlio del secolo, seguiti alle 18 dall'atteso incontro Come si legge uno script con gli attori Guido Caprino, Maria Chiara Giannetta, Matilda Lutz ed Elena Radonicich e il regista braidese Francesco Amato. La serata si chiude sempre al Vittoria con la proiezione del film-caso dei David di Donatello di quest’anno, Le città di pianura, presentato dai suoi autori Francesco Sossai e Adriano Candiago.

Domenica per il gran finale Script Fest torna al Cinema Impero, con un intermezzo alle 15 all'Auditorium BPER per L’annosa questione dello sviluppo (parte II). La mattina alle 10 c’è Vita da grandi presentato dalle autrici Sofia Assirelli e Tieta Madia, mentre il pomeriggio è dedicato a La valle dei sorrisi con Jacopo Del Giudice, Paolo Strippoli e Milo Tissone. Il festival si concluderà ufficialmente alle 19, ma ci sarà spazio per un film a sorpresa, sempre a ingresso gratuito come tutto il festival

Script Fest è infatti uno spazio aperto che parla agli addetti ai lavori, agli studenti ma anche ai semplici appassionati di cinema. L'ingresso è libero senza prenotazione fino a esaurimento posti. Per eventuali cambi di programma, consultare scriptfest.it.



