A Peveragno si presenta "L'ultima battaglia del partigiano Timo"

In occasione dell'81° anniversario della Festa della Liberazione, verrà presentato il libro L'ultima battaglia del partigiano "Timo", edito da Primalpe e scritto da Gerardo Severino e Nicola Pettorino. Sarà quest'ultimo a raccontare la storia di Attilio Martinetto, finanziere, eroe della Resistenza in Piemonte, medaglia d'oro al valore della Guardia di Finanza. I due autori hanno collaborato nelle ricerche e scelto di narrare una storia a lungo dimenticata, ripercorrendo le vicende di un uomo che ha salvato molte vite. Il libro si sviluppa come ricostruzione biografica della storia di Martinetto, reduce dai campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale, che decide di dedicarsi attivamente alla Resistenza.

Interverrà durante la serata Gigi Garelli, direttore dell'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Cuneo. Garelli dialogherà con Pettorino, condividendo con il pubblico approfondimenti storici sul tema della Resistenza.

La serata, organizzata in collaborazione tra le biblioteche di Peveragno e Beinette, con il patrocinio dei rispettivi Comuni, si terrà giovedì 23 aprile alle 21 in biblioteca di Peveragno (Via Vittorio Bersezio, 22). La partecipazione è libera e gratuita. Per info: biblioteca@comune.peveragno.cn.it oppure 0171337728.

La cittadinanza è invitata a partecipare.