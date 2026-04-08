"Strani inquilini", al teatro civico di Busca lo spettacolo dell'associazione "Le Cercle Rouge" (foto)

Sabato 11 aprile alle ore 21 al Teatro Civico di Busca debutterà "Strani Inquilini" un nuovo progetto video-teatrale, ideato e prodotto dall’associazione culturale "Le Cercle Rouge di Busca"; lo spettacolo si ispira al romanzo di Victor Hugo "L’ultimo giorno di un condannato a morte". Un piccolo libro pubblicato anonimo nel 1829 e successivamente ripubblicato nel 1832 col nome dell’autore.

Lo spettacolo si inserisce nel programma di Soffia nel Vento, la stagione teatrale di 'Santibriganti' Teatro nei teatri civici di Caraglio, Busca e Dronero, composta da appuntamenti domenicali per i pomeriggi dedicati alle famiglie e serali tout public: un modo per stare insieme, ma anche per conoscere e riflettere su ciò che accade nel mondo.

Lo spettacolo nasce dallo scritto di Victor Hugo che suscita in primo luogo un dibattito sulla pena di morte ma che stimola anche una riflessione più estesa sul quinto comandamento: non uccidere. Una riflessione sempre attuale in un mondo in cui ci troviamo investiti e coinvolti da continui scoppi di violenza derivati dall’estensione e dall’acuirsi di conflitti di ogni genere. L’argomento trattato vuole così rappresentare un forte richiamo al rispetto della vita dell’essere umano, sia esso uomo, donna o bambino, La pièce trasferisce l’azione in un futuro distopico dove il condannato è condotto in un viaggio allucinato e devastante da strani inquilini che si insediano progressivamente nel controllo dei suoi pensieri. Entità sconosciute, quasi fossero divinità autoproclamate, che dispongono della sua vita al pari di una macchina che si può accendere e spegnere indiscriminatamente.

La messa in scena si articola seguendo i canoni del genere fantascientifico e la distopia viene qui utilizzata per evidenziare le problematiche della società attuale. Nel nostro caso, tuttavia, di fronte ad un mero esecutore degli ordini sorgerà sempre l’invincibile umanità del protagonista.