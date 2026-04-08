Cuneo: lo Shakabum Day torna ad animare la città

Torna ad animare la città di Cuneo il 9 e 10 maggio lo Shakabum Day, il festival di arte di strada giunto ormai alla sua sedicesima edizione. Un'ondata di attività artistiche che invaderà il centro della città, spaziando dall'arte circense alla musica dal vivo, con l'esibizione di artisti affermati a livello internazionale.

“Questo Festival offerto alla città è il nostro modo di ricordare con il sorriso Fabio Musso, in arte Shakabum, un amico, artista di strada che ci ha lasciato troppo presto.”

La manifestazione si svolgerà in via Roma, in tutta la sua lunghezza tra piazza Galimberti e piazza Torino, e piazza Virginio.

Il programma inizia sabato 9 maggio alle 17:30 in via Roma, con lo spettacolo della compagnia Bubble On Circus, fondata dall’artista argentino Mariano Guz -detentore di due Guinnes World Record in tema di bolle- che combina la magia delle bolle di sapone con l’arte del clown, creando un viaggio poetico che incanterà spettatori di tutte le età. A continuazione, alle 18:30 in largo Audiffreddi, si esibirà Andrea Farnetani, clown giocoliere virtuoso e dolcissimo capace di incantare con abilità, coinvolgere con empatia e trasformare l’errore in risata, rappresentando con poesia, semplicità e ironia i fragili equilibri dell’animo umano.

Dopo una breve pausa per dare a tutti il tempo di cenare (pausa durante la quale verrà comunque proposto un dj set in piazza Virginio, dalle 19:30 alle 21:30, per intrattenere chi scelga di rimanere), si continua alle 21:30 in piazza Virginio con Edoardo Mirabella, un clown milanese con più di 30 anni di esperienza nel settore che tra equilibri precari e giocolerie strampalate trascinerà il pubblico in situazioni assurde e lo farà ridere come solo pochi comici sanno fare.

A chiudere in festa la serata sarà il grosso concerto del sabato sera in piazza Virginio, alle 22:30: ad esibirsi sarà il gruppo romagnolo Gatta Molesta, una forza gioiosa della natura: scapestrati e irriverenti, portano sui palchi la forza e l'energia di chi ha viaggiato tanto e ha fatto divertire negli anni centinaia di platee, proponendo pezzi propri contaminati dai suoni assorbiti nel tempo e garantendo di farvi ballare e sudare con brani popolari balcanici e tzigani più qualche cover ben riuscita. Un gruppo difficile da racchiudere con una classica etichetta di genere musicale, che ci regalerà un concerto spettacolo tutto da vivere e ballare.

Nella giornata di domenica 10 maggio invece le danze si apriranno alle 15:00 in piazza Virginio, dove il ludobus dell’associazione Macramè allestirà una zona gioco per il divertimento di grandi e piccini, che potranno sperimentare i giochi della tradizione e divertirsi senza freni fino alle 19:00. In contemporanea, sempre in piazza Virginio, dalle 15:00 alle 17:00, si terranno dei laboratori per grandi e piccini che vogliano mettersi in gioco imparando qualcosa: uno di stampa botanica a cura di Luna Potenziere (per imparare a imprimere su carta foglie, fiori e altri elementi naturali) e uno di stampa 3D (per divertirsi a colorare i gessi e le miniature dei propri personaggi preferiti realizzati con la stampante 3D) a cura de La Grotta Delle Idee. Piccola novità di quest’anno è un punto di scambio per giochi e libri usati: uno “spazio swap” dedicato ai più piccoli, ricco di oggetti che si possono scambiare e/o prendere e portare a casa, gestito direttamente da volontari dell’associazione Geghebaba.

Ma il piatto forte della giornata di domenica riguarda come sempre gli spettacoli di artisti di strada affermati a livello nazionale ed internazionale, che si esibiranno nei punti loro dedicati lungo via Roma. Ad aprire le danze sarà Gaia Ma, clown comico, poetico e un po’ romantico che si avventurerà alla ricerca di un arciere in grado di colpire con la giusta freccia il suo piccolo grande cuore (via Roma, ore 16:00 e 17:45). Il divertimento continuerà con Enrico Mazza, mimo tanto elegante quanto strampalato che catapulterà il pubblico in un mondo assurdo, dove nulla è come sembra; un comico universo ribaltato in cui anche gli oggetti più comuni cambiano natura e diventano gioco (via Roma, ore 16:30 e 18:00). Sarà poi il turno della Compagnia Begherè: un duo toscano che porta in scena una commedia circense basata su giocoleria e teatro fisico e che, tra virtuosismi circensi e dispetti, colpisce con la sua delicatezza e conquista il pubblico utilizzando il linguaggio universale del corpo (via Roma, ore 17:00 e 18:30). Ad arricchire il tutto tornano inoltre le due compagnie che hanno inaugurato la manifestazione il giorno precedente: Bubble On Circus e Andrea Farnetani, che per chi se li fosse persi o li voglia rivedere si esibiranno rispettivamente in largo Audiffreddi il primo alle 16:45 e 18:15 e in via Roma il secondo alle 17:15 e 18:45.

Da segnalare infine lo ShakaBar: un piccolo bancone allestito in piazza Virginio (sia sabato che domenica, per tutta la durata della manifestazione) dove ci si potrà dissetare con birra e altre bevande (acqua, succhi di frutta, bibite, vino) e ricaricare con un caffè; il bancone è gestito direttamente dall’associazione Geghebaba ed i proventi andranno a sostenere i costi della manifestazione; sempre a gestione diretta della Geghebaba ci sarà anche l’immancabile InfoPoint: un banchetto in via Roma (il sabato sera in piazza Virginio) dove sarà possibile ottenere informazioni e programmi, oltre che sostenere economicamente il festival stesso acquistando a offerta libera nasi rossi e palloncini targati Shakabum. La direzione artistica dell’evento –organizzato e promosso dall’Associazione Geghebaba ETS– è come sempre a cura di Juriy Longhi, affermato artista internazionale nato e cresciuto nel nostro territorio. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà interamente in Piazza Virginio. Per maggiori informazioni scrivere a geghebabageghe@gmail.com o visitare la pagina Facebook “Shakabum Day”.