Festival Lia Trucco 2026: giovani da tutta Italia, musica e comunità a Saluzzo

Si è conclusa con grande partecipazione e un caloroso riscontro di pubblico la tredicesima edizione del Festival Lia Trucco, che dal 2 al 4 aprile ha trasformato Saluzzo in un punto di riferimento per giovani chitarristi provenienti da tutta Italia.

Nel corso dei tre giorni la città ha accolto 35 ragazzi e ragazze arrivati da diverse regioni – dal Trentino all'Emilia Romagna, dalla Lombardia alla Sardegna – che hanno risposto con entusiasmo alla proposta dell’Associazione Lia Trucco, confermando il valore e l’attrattività di un progetto che continua a crescere anno dopo anno.

Di questi, 20 partecipanti hanno vissuto in città per tre giorni consecutivi l’esperienza del Campus, immergendosi completamente nel lavoro orchestrale. Guidati dal M° Giacomo Pomati, hanno studiato e provato i brani presso il Monastero della Stella, affrontando un percorso intenso e strutturato che li ha messi alla prova come veri professionisti: ascolto reciproco, precisione, responsabilità musicale e capacità di costruire un suono comune.

Parallelamente, 22 giovani chitarristi (alcuni dei quali anche iscritti al Campus) hanno preso parte al Concorso Lia Trucco, esibendosi davanti a una giuria di grande rilievo composta da Emanuele Buono, Enrica Savigni e dal presidente Giulio Tampalini. Un’occasione preziosa non solo per mettersi in gioco in un contesto di alto livello, ma anche per vivere un’esperienza formativa rara: al termine delle prove, i partecipanti hanno potuto confrontarsi direttamente con i membri della giuria, ricevendo indicazioni, suggerimenti e stimoli utili per il proprio percorso artistico.

Le audizioni si sono svolte presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, una sede di prestigio che ha contribuito a valorizzare ulteriormente il lavoro dei ragazzi e la qualità complessiva della manifestazione.

La Scuola APM ha anche ospitato giovedì e venerdì sera i primi due concerti del Festival, che si è poi concluso con il tutto esaurito per il concerto finale di sabato sera al Monastero della Stella: una platea attenta e partecipe ha potuto ascoltare sia le esibizioni dei vincitori del concorso sia il lavoro orchestrale del Campus, toccando con mano non solo il livello musicale raggiunto, ma anche l’umanità e lo spirito che attraversano questo progetto.

La manifestazione continua a raccogliere un consenso crescente anche da parte del territorio, grazie al sostegno della Città di Saluzzo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, che affiancano e accompagnano lo sviluppo del Festival. In questo quadro si inserisce anche il contributo di realtà come eVISO Spa e Michele Cardino private banker, che hanno scelto di sostenere concretamente il progetto finanziando le borse di studio assegnate ai giovani vincitori del concorso e Sedamyl che ha sostenuto la parte organizzativa. Da non dimenticare il supporto degli sponsor tecnici: la biblioteca musicale Beethoven Haus di Torino e D'Addario, azienda statunitense leader nel settore corde e accessori per chitarra classica, che hanno fornito spartiti, corde e accessori musicali per i vincitori del Concorso.

Determinante è stato inoltre il sistema di accoglienza costruito intorno ai partecipanti: i ragazzi sono stati ospitati presso l’Hotel Griselda e accompagnati con cura dalla Pizzeria Piedigrotta; fondamentali le sedi del Monastero della Stella e della Scuola APM; prezioso il contributo degli sponsor tecnici Goi e Cradel, che hanno messo a disposizione le loro eccellenze gastronomiche.

Un Festival che, grazie alla Direzione Artistica dei MM° Fabio Renda e Beniamino Trucco, continua ad attrarre giovani da tutta Italia e che, attraverso la musica, riesce a raccontare e valorizzare il territorio, mettendo in luce la bellezza e la capacità di accoglienza della città di Saluzzo.

Un arrivederci alla prossima edizione, con la promessa di un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente.