Borgo San Dalmazzo celebra l’81esimo anniversario della Liberazione con eventi, memoria e musica

La Città di Borgo San Dalmazzo celebra l’81º Anniversario della Liberazione con un calendario di iniziative civili, culturali e commemorative in programma dal 23 aprile al 9 maggio, in collaborazione con la sezione ANPI Borgo San Dalmazzo e Valli e con il coinvolgimento di istituzioni e realtà del territorio.



Le celebrazioni si apriranno giovedì 23 aprile, alle ore 20.45 presso Sant’Antonio Aradolo, con l’intitolazione del Piazzale Partigiani Saben, seguita da una fiaccolata in ricordo dei partigiani del Saben, accompagnata da canti partigiani e di pace.



Il programma proseguirà venerdì 24 aprile, alle ore 17.00 nell’area verde presso MEMO4345, con l’inaugurazione della scultura Protoforma – La nascita del volo del partigiano e artista Basso Sciarretta. Sabato e domenica 25/26 aprile il percorso multimediale storico-didattico dedicato alla Shoah di Borgo San Dalmazzo sarà aperto dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 18 (info su: www.memo4345.it ).



Sono inoltre previste iniziative di approfondimento storico: giovedì 30 aprile, alle ore 17.30 nel Salone Consiliare, Gianni Martini presenterà la ristampa del volume Giovanni Barale dirigente operaio e comandante partigiano, realizzata da Edizioni Primalpe.



Il ciclo di appuntamenti proseguirà venerdì 1º maggio, alle ore 10.30 al Cimitero cittadino, con il ricordo dei tredici partigiani fucilati dai nazifascisti nel maggio 1944.



Sabato 9 maggio, alle ore 14.30, partirà da piazza Liberazione la Passeggiata partigiana alla scoperta dei luoghi e dei protagonisti della Resistenza a Borgo San Dalmazzo, guidata da Gigi Garelli e realizzata in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza.



Il 25 aprile: cerimonie istituzionali e Concerto per la Liberazione

La giornata del 25 aprile, cuore delle celebrazioni, si aprirà alle ore 9.00 presso la Rotonda delle Alpi Marittime con la deposizione della corona di alloro e l’omaggio ai caduti partigiani, alla presenza dei Sindaci delle Valli. Alle ore 9.45, in Piazza Liberazione, seguirà la deposizione delle corone d’alloro e l’orazione ufficiale affidata al prof. Marco Bernardi. A conclusione, sarà celebrata la Santa Messa al cimitero cittadino (in caso di maltempo presso la Chiesa parrocchiale di San Dalmazzo).



Concerto per la Liberazione

Il programma del 25 aprile si chiuderà con un appuntamento in cui la musica e la performance artistica diventa strumento di riflessione, di rinnovata adesione ai valori della democrazia e della libertà e di festa popolare. Alle ore 21.00, all’Auditorium Civico “Città di Borgo San Dalmazzo”, è in programma il Concerto per la Liberazione, a cura dell’IIS Bianchi – Virginio di Cuneo, con la partecipazione della Rolling Ego Band. I biglietti sono in distribuzione gratuita presso l’Ufficio Turistico di Borgo San Dalmazzo (tel. 0171 266 080) fino ad esaurimento posti disponibili.