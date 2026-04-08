All'Enoteca Regionale del Barolo secondo appuntamento con i TastyLab

Domenica 19 aprile alle 11.30 e alle 16, presso l’Enoteca Regionale del Barolo (ingresso da via Collegio Barolo), si tiene il secondo appuntamento con i TastyLab, laboratori di assaggio dedicati ai prodotti della filiera corta delle Langhe con una narrazione guidata e un percorso sensoriale attento alle loro origini, alle stagioni e alle lavorazioni.

Protagonisti della degustazione saranno la dolcezza della Pera Madernassa, la profondità della Castagna Garessina Bio, la rotondità della Nocciola Piemonte IGP e la traccia sottile dello zafferano, accompagnati da assaggi di Barolo DOCG e Langhe Nebbiolo DOC. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria sul sito internet www.enotecadelbarolo.it.

L’iniziativa si inserisce all’interno di “Local is Tasty 2.0”, il progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023 – 2027 Intervento SRG07.1 regione.piemonte.it/svilupporurale, che per tutto il 2026 unisce 11 aziende del territorio che mettono a disposizione i loro prodotti in una serie di appuntamenti dedicati alla valorizzazione della filiera corta nel cuore delle Langhe.

Per maggiori informazioni e per scoprire tutti gli appuntamenti con i TastyLab è possibile visitare il sito internet www.enotecadelbarolo.it o contattare il numero 388/6262864.



