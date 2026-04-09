Apertura affollata per l'avvio del corso di cucito di Bene Vagienna

Per i proverbiali “amanti di ago e filo”, è iniziato ieri (mercoledì 8 aprile) a Bene Vagienna, il corso base di cucito - lavori ai ferri e uncinetto - organizzato in collaborazione con la Pro Loco e Imparabene.

La sala per l’occasione era gremita di tante donne appassionate di cucito, vogliose di imparare le arti.

Il corso, che si svolgerà ogni mercoledì sera alle 21, è un'opportunità unica per imparare nuove tecniche, scoprire i segreti del cucito e creare qualcosa di veramente speciale. È aperto a tutti, senza limiti di età o di esperienza.

"È un piacere vedere così tante persone appassionate di cucito - ha detto il sindaco Claudio Ambrogio -. Siamo felici di offrire questo corso e di poter contribuire a creare una comunità di persone creative e unite".

Il corso sarà tenuto da istruttrici esperte e disponibili che guideranno le partecipanti attraverso i segreti del cucito, dei lavori ai ferri e dell'uncinetto.

È ancora aperto e ci sono posti disponibili. Per informazioni rivolgersi direttamente al Comune benese.