 / Curiosità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Curiosità | 09 aprile 2026, 18:19

Apertura affollata per l'avvio del corso di cucito di Bene Vagienna

Posti ancora disponibili per gli appuntamenti in programma ogni mercoledì sera alle 21

Apertura affollata per l'avvio del corso di cucito di Bene Vagienna

Per i proverbiali “amanti di ago e filo”, è iniziato ieri (mercoledì 8 aprile) a Bene Vagienna, il corso base di cucito - lavori ai ferri e uncinetto - organizzato in collaborazione con la Pro Loco e Imparabene. 

La sala per l’occasione era gremita di tante donne appassionate di cucito, vogliose di imparare le arti.

Il corso, che si svolgerà ogni mercoledì sera alle 21, è un'opportunità unica per imparare nuove tecniche, scoprire i segreti del cucito e creare qualcosa di veramente speciale. È aperto a tutti, senza limiti di età o di esperienza.

"È un piacere vedere così tante persone appassionate di cucito - ha detto il sindaco Claudio Ambrogio -. Siamo felici di offrire questo corso e di poter contribuire a creare una comunità di persone creative e unite".

Il corso sarà tenuto da istruttrici esperte e disponibili che guideranno le partecipanti attraverso i segreti del cucito, dei lavori ai ferri e dell'uncinetto.

È ancora aperto e ci sono posti disponibili. Per informazioni rivolgersi direttamente al Comune benese.

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium