La compagnia La Corte dei Folli di Fossano porta “Tut per ‘n mort” all’auditorium San Giuseppe di Marene

Torna una commedia in dialetto all’Auditorium San Giuseppe di Marene di via Cravetta 2.

Sabato 11 aprile 26 alle ore 21 la Compagnia La Corte dei Folli Aps di Fossano debutterà sul palco marenese con la commedia dal titolo: TUT PER ‘N MORT – scritto e diretto da Lino Grasso e Pinuccio Bellone

“I peuss nen femne na rason (non ci posso credere)…. Dui minute prima ed moeri a respirava (due minuti prima di morire respirava)”. Il senso è tutto in questa frase.

Quante volte non ci rendiamo conto che, di fronte al tragico evento della scomparsa di una persona, si scatenano luoghi comuni e frasi fatte: uno spettacolo per prenderci in giro ma, soprattutto, per prendere in giro la morte quasi a volerla sdrammatizzare.

La famiglia Valenza è colpita da un lutto improvviso e tutto viene messo in discussione dalle ultime volontà del “caro estinto” e dalla sua richiesta di far saper il tutto “a esequie avvenute”. Scompiglio, incredulità, impreparazione all’evento, scaramucce tra parenti, cose mai dette, visite inaspettate, accadimenti improvvisi… insomma tutti gli ingredienti della tipica commedia che ha un unico scopo… scatenare il buonumore e strappare sorrisi e risate… anche se c’è di mezzo … IL MORTO!

E’ richiesta la prenotazione del posto tramite il link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tut-per-un-mort-1980480365085 oppure dal sito https://parrocchiamarene.it/auditorium-2/ o rivolgendosi in Biblioteca durante gli orari di apertura della stessa.

Per informazioni ci si può rivolgere alla mail auditoriumsangiuseppemarene@gmail.com