Caramagna Piemonte ricorda il commendator Andrea Brunetto: sabato 18 aprile l’inaugurazione del cippo commemorativo

Una vita intera dedicata alla propria comunità, un record di longevità amministrativa che lo ha portato ai vertici nazionali e una visione lungimirante che ha trasformato il volto del paese. Sabato 18 aprile, a partire dalle ore 16:00, Caramagna Piemonte renderà omaggio alla memoria di Andrea Brunetto, storico sindaco del paese per quasi mezzo secolo, con l’inaugurazione di un cippo commemorativo.



L’iniziativa, promossa dal Comitato Spontaneo “Amici di Andrea Brunetto” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, nasce dalla volontà di collaboratori e cittadini di trasmettere l’eredità umana e politica di un uomo che è stato protagonista assoluto della storia locale dal 1956 al 2009.



Un record al servizio del territorio

Eletto Sindaco per la prima volta nel 1957 a soli 25 anni, Andrea Brunetto ha guidato Caramagna ininterrottamente fino al 2004, restando poi in giunta come assessore fino al 2009: un totale di 53 anni consecutivi al servizio delle istituzioni. Sotto la sua guida, Caramagna ha vissuto la transizione da centro esclusivamente agricolo a polo industriale d’eccellenza, invertendo il flusso del pendolarismo e potenziando le infrastrutture scolastiche, sportive e sociali.



Il legame con la Casa di Riposo

Non è un caso che la cerimonia principale si svolga presso il giardino della Casa di Riposo Ospedale San Giuseppe. La struttura fu il cuore pulsante dell’azione di Brunetto, che ne curò i principali ampliamenti e a cui destinò, negli ultimi anni di vita, una donazione personale per la riqualificazione dell’area verde che oggi ospiterà il monumento.



Il programma della giornata

La manifestazione seguirà il seguente calendario:

• Ore 16:00 (Piazza Castello): Scopertura della targa commemorativa presso "Casa Brunetto".

• Ore 16:15: Trasferimento presso il giardino della Casa di Riposo San Giuseppe.

• Ore 16:30: Scopertura e benedizione del cippo commemorativo. Seguiranno l'intervento del Prof. Giovanni Quaglia e le allocuzioni delle autorità presenti.

• Ore 17:20: Momento conviviale e rinfresco.



«Andrea Brunetto è stato un modello di rettitudine e concretezza — spiegano i promotori — una persona capace di dialogare con i Ministeri a Roma con la stessa semplicità con cui ascoltava i suoi concittadini. Questo cippo non è solo un ricordo, ma un esempio per le future generazioni di amministratori».