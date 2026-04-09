Incontro con il Maestro: masterclass e concerto con Eriks Ešenvalds a Cuneo

Il mondo della musica corale internazionale fa tappa a Cuneo con un evento di altissimo profilo: la masterclass con il maestro Eriks Ešenvalds, celebre compositore lettone tra i più apprezzati sulla scena contemporanea. L’iniziativa, organizzata dalla Società Corale Città di Cuneo APS Onlus, è aperta a tutti gli appassionati di canto corale, cantori e direttori di coro desiderosi di approfondire alcuni dei lavori più suggestivi del Maestro.

Le iscrizioni alla masterclass sono ancora aperte e rappresentano un’occasione unica per confrontarsi direttamente con la sensibilità artistica e l’esperienza di Ešenvalds, autore di brani che hanno conquistato cori e platee in tutto il mondo.

A conclusione del percorso, sabato 18 aprile 2026 alle ore 21.00, si terrà il concerto finale nella suggestiva cornice della Sala San Giovanni di Via Roma 4, a Cuneo. L’ingresso sarà libero, per consentire al pubblico di vivere da vicino la magia e la profondità della musica corale di uno dei suoi interpreti più raffinati.

Per informazioni e modulo di iscrizione: https://coralecittacuneo.org/eriks-esenvalds/