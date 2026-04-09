Alla Biblioteca di Bra ritorna la “Notte dei pupazzi”

La Biblioteca “Giovanni Arpino” ripropone un appuntamento che tanto successo ha riscosso tra i più piccoli: si tratta della “Notte dei pupazzi”, in programma per venerdì 17 aprile 2026.

Alle 16,30 bambine e bambini potranno accompagnare personalmente nella struttura di via Guala i loro peluches e pupazzi per affidarli alle cure delle bibliotecarie, consentendo ai loro amici di pezza di vivere un’allegra avventura notturna in compagnia, tra gli scaffali pieni di libri. Il pomeriggio successivo, sabato 18 aprile, dalle 14 alle 15 i peluche attenderanno di essere riabbracciati da tutti i bambini per tornare nelle loro case e condividere la loro meravigliosa avventura.