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Viabilità | 09 aprile 2026, 11:40

Linea Savigliano Saluzzo Cuneo: per una settimana il treno viaggia su gomma

Dall'11 aprile al 19 aprie per consentire lavori di potenziamento della linea da parte di RFI

Linea Savigliano Saluzzo Cuneo: per una settimana il treno viaggia su gomma

Arenaways garantisce la continuità del servizio organizzando, dall’11 al 19 aprile, un collegamento bus sostitutivo che interessa tutta la linea al fine di consentire a RFI un intervento di potenziamento infrastrutturale sulla rete: orari e fermate intermedie restano invariati.  

Per otto giorni, da sabato 11 a domenica 19 aprile compresi, fra Savigliano e Cuneo via Saluzzo il treno viaggerà su gomma, ma rispetterà la frequenza e gli orari del normale collegamento ferroviario, effettuando unicamente le “fermate Arenaways” in prossimità delle stazioni. A bordo saranno accettati gli stessi titoli di viaggio riconosciuti sui treni Arenaways e vigeranno le medesime condizioni.

 Il servizio sostitutivo si è reso necessario per garantire continuità agli utenti e consentire, al tempo stesso, l’esecuzione di un intervento programmato di potenziamento infrastrutturale ad opera di Rete Ferroviaria Italiana. 

Il servizio su gomma, i cui mezzi saranno identificati chiaramente dalla scritta sul display e dal cartello arancione con il logo Arenaways e la dicitura “BUS SOSTITUTIVO”, effettuerà le seguenti fermate:  

 I bus saranno attrezzati per consentire l’accesso ai passeggeri con mobilità ridotta o con disabilità e a bordo sarà presente 1 posto attrezzato per l’ancoraggio della sedia a rotelle. Le biciclette e gli altri dispositivi per la micromobilità potranno essere caricati nel vano portabagagli fino al raggiungimento della capienza massima. Sarà, inoltre, consentito l’accesso a bordo agli animali da compagnia alle medesime condizioni già applicate sui treni.  

C.S.

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