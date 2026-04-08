Traffico record sulla statale 28 del Colle di Nava: 90mila veicoli nel ponte pasquale, oltre 4 milioni nel 2025

Traffico intenso, lo scorso fine settimana, sulla strada statale 28 del Colle di Nava.

In occasione del lungo ponte pasquale sono stati circa 90mila i veicoli che hanno percorso la strada, nelle due direzioni.

Un’infrastruttura fondamentale per la mobilità e i collegamenti tra Piemonte e Liguria, che da tempo attende interventi di miglioramento e adeguamento, soprattutto alla luce dei volumi di traffico sempre più consistenti.

I dati sui passaggi registrati, in ingresso e in uscita nel comune di Nucetto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 evidenzia numeri significativi: oltre 4 milioni di veicoli hanno percorso la statale.

L’analisi dei flussi mostra un andamento stagionale ben definito, con un aumento nei mesi primaverili ed estivi: maggio ha registrato 509.725 passaggi, giugno 541.407 e agosto 518.616. I numeri tendono invece a ridursi verso la fine dell’anno, con dicembre che si attesta a 240.768 transiti. Il totale annuo è di 4.986.337.

Per quanto riguarda la tipologia dei mezzi, il traffico è composto in larga parte da autovetture, che rappresentano il 75% dei passaggi. Seguono gli autoarticolati con l’11% e i furgoni con il 10%.