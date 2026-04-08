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Attualità | 08 aprile 2026, 10:48

Traffico record sulla statale 28 del Colle di Nava: 90mila veicoli nel ponte pasquale, oltre 4 milioni nel 2025

I dati sono stati registrati ai varchi del Comune di Nucetto. Il traffico è composto in larga parte da autovetture, che rappresentano il 75% dei passaggi, seguono gli autoarticolati con l’11% e i furgoni con il 10%

Nel 2025 registrati 4.986.337 passaggi

Nel 2025 registrati 4.986.337 passaggi

Traffico intenso, lo scorso fine settimana, sulla strada statale 28 del Colle di Nava. 

In occasione del lungo ponte pasquale sono stati circa 90mila i veicoli che hanno percorso la strada, nelle due direzioni.

Un’infrastruttura fondamentale per la mobilità e i collegamenti tra Piemonte e Liguria, che da tempo attende interventi di miglioramento e adeguamento, soprattutto alla luce dei volumi di traffico sempre più consistenti.

I dati  sui passaggi registrati, in ingresso e in uscita nel comune di Nucetto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 evidenzia numeri significativi: oltre 4 milioni di veicoli hanno percorso la statale.

L’analisi dei flussi mostra un andamento stagionale ben definito, con un aumento nei mesi primaverili ed estivi: maggio ha registrato 509.725 passaggi, giugno 541.407 e agosto 518.616. I numeri tendono invece a ridursi verso la fine dell’anno, con dicembre che si attesta a 240.768 transiti. Il totale annuo è di 4.986.337.

Per quanto riguarda la tipologia dei mezzi, il traffico è composto in larga parte da autovetture, che rappresentano il 75% dei passaggi. Seguono gli autoarticolati con l’11% e i furgoni con il 10%.

Arianna Pronestì

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