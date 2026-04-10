Alba: interruzione energia elettrica frazione San Rocco Seno d’Elvio e località Altavilla

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica per lavori sugli impianti, giovedì 23 aprile dalle ore 8:30 alle ore 15:30
§ Frazione San Rocco Seno d’Elvio da 1 a 7, da 11 a 13, 47, 51, da 97 a 107, 13a, 37bis, 51bis, da 2 a 14, 36, da 48 a 50, 94, 98, da 102 a 106, 6a, 8b, illuminazione pubblica, senza numero civico; da 53 a 67, 54, da 64 a 66; da 17 a 27, 16, da 24 a 28, 69; da 73 a 75, da 68 a 76, da 29 a 31, 30bis, cantiere, 43, da 38 a 42;
§ Località Altavilla 79, da 83 a 85, 83bis, 87bis, 78, da 82 a 88.
Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.
Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.