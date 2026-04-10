All'ospedale di Verduno un evento informativo sulla donazione degli organi

In occasione della Giornata Nazionale per la Donazione di Organi, quest’anno prevista per il 19 aprile, il sistema sanitario nazionale ha attivato un ampio piano di iniziative di sensibilizzazione finalizzate a rafforzare la cultura della donazione e del trapianto.

Il percorso è promosso dal Ministero della Salute, dal Centro Nazionale Trapianti e dalla rete delle istituzioni e delle associazioni del volontariato del dono, in una logica di collaborazione interistituzionale e di responsabilità condivisa verso la salute pubblica.

Anche l’ASL CN2 si fa parte attiva in questo percorso di sensibilizzazione ed organizza l’evento informativo “Oltre il mio respiro”, un’iniziativa pensata come spazio di dialogo, approfondimento e condivisione di esperienze sul tema della donazione di organi.

L’appuntamento è per venerdì 17 aprile 2026, ore 17-19, presso l’Auditorium dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno . La giornata prevede tavole rotonde dedicate agli aspetti tecnici ed etici della donazione, momenti di testimonianza e condivisione di esperienze, con un approccio informativo orientato alla trasparenza e alla partecipazione consapevole.

“Promuovere la cultura della donazione significa offrire ai cittadini strumenti chiari e affidabili per compiere una scelta consapevole che può salvare vite umane. Come struttura sanitaria, sentiamo la responsabilità di accompagnare la comunità in questo percorso di informazione e sensibilizzazione, valorizzando il dialogo e il confronto su un tema così rilevante per la salute pubblica e la vita delle persone”, dichiara la dottoressa Anna Poglio, Direttore del Presidio Ospedaliero di Verduno, presso il quale si tiene l’evento.