Una passeggiata per scoprire “I segreti dei castagneti di Montaldo”

Escursione guidata “I segreti dei castagneti di Montaldo” a Montaldo di Mondovì, in programma sabato 18 aprile con ritrovo alle 9 in piazza Biglia.

Si tratta di una facile camminata di 7 km tra borgate storiche e castagneti, con 250 m di dislivello (difficoltà turistica).

L’escursione è gratuita, con possibilità di pranzo al sacco (10€) su prenotazione.

Attrezzatura consigliata: scarponcini o scarpe da trekking, borraccia, bastoncini.

Note: evento annullato in caso di maltempo, cani ammessi al guinzaglio.

Per info e prenotazioni: Comune e Commissione Cultura e Turismo.

Registazione qui.