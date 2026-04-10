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Attualità | 10 aprile 2026, 14:50

Una passeggiata per scoprire “I segreti dei castagneti di Montaldo”

Si svolgerà sabato 18 aprile con ritrovo alle 9 in piazza Biglia

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Escursione guidata “I segreti dei castagneti di Montaldo” a Montaldo di Mondovì, in programma sabato 18 aprile con ritrovo alle 9 in piazza Biglia.

Si tratta di una facile camminata di 7 km tra borgate storiche e castagneti, con 250 m di dislivello (difficoltà turistica).
L’escursione è gratuita, con possibilità di pranzo al sacco (10€) su prenotazione.

Attrezzatura consigliata: scarponcini o scarpe da trekking, borraccia, bastoncini.
Note: evento annullato in caso di maltempo, cani ammessi al guinzaglio.

Per info e prenotazioni: Comune e Commissione Cultura e Turismo.

Registazione qui.

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