Fossano ancora Comune capofila di “Orti di Slow a scuola”: siglato il nuovo accordo

Un progetto che evolve e continua a coinvolgere le scuole del territorio.

È stata rinnovata la collaborazione tra il Comune e Slow Food Fossano dedicato agli "Orti in condotta". L'iniziativa, che ha oltre vent'anni, quest'anno è stata proposta nella versione di “Orti di Slow food a scuola”.

Organizzata dalla Condotta Slow Food di Fossano, non solo nella Città degli Acaja, ma 16 Comuni della Provincia di Cuneo tra i quali Cherasco, Bene Vagienna, Morozzo, Montanera, Caramagna Piemonte, Savigliano.

Stamane, venerdì 10 aprile, nella Sala Rossa, è stato rinnovata la convenzione proprio con il Comune di Fossano, capofila del progetto, alla presenza di Marco Barberis e Francesco Morra di Slow Food Fossano, al sindaco Dario Tallone, alla vice Donatella Rattalino, al presidente della Fondazione CRF Cassa di Risparmio di Fossano Giancarlo Fruttero e alle insegnanti che vi hanno nuovamente aderito con particolare entusiasmo.

All'iniziativa prenderanno parte 200 maestre e saranno realizzati 53 orti didattici presso i vari istituti pubblici e privati. Saranno in primis coinvolti ben 5000 bambini in tutti i vari Comuni aderenti della Provincia Granda.

“Con gli Orti di Slow Food ci occupiamo di favorire una didattica alle insegnanti, affinché si renda possibile con i propri piccoli alunni delle scuole la realizzazione di orti, innestandone le varie coltivazioni e curandone una manutenzione ordinaria – ha spiegato il responsabile della Condotta Slow Food Fossano, Marco Barberis –. Per Fossano nello specifico sarà coinvolto tutto l’istituto comprensivo Federico Sacco, il Paglieri, l’Ente Dompè e alcune scuole private locali. Ringraziamo ovviamente per la fiducia e il sostegno il Comune di Fossano e la fondamentale presenza della CRF, Cassa di Risparmio di Fossano, per un progetto che ci consente di insegnare ai bambini che le verdure ‘non nascono dai sacchetti’, ma provengono dal lavoro degli orti, con la semina di piantine generatrici di buoni prodotti della terra”.

Barberis ha poi anticipato: “Domenica 10 maggio, in occasione del prossimo ‘Expoflora’ di Fossano (con la rassegna presentata in conferenza in Comune il prossimo 27 maggio) saremo pronti in Città per presentare come d’abitudine al pubblico un orto didattico dimostrativo, fatto di camminamenti interni nelle varie aree, per vedere e toccare con mano le verdure e le realizzazioni a livello agricolo legate a questo valido progetto con gli alunni e le insegnanti”.