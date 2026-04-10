Nuovi francobolli dedicati al made in Italy: uno celebra la bottiglia Acqua San Bernardo progettata da Giugiaro

C'è anche la celebre bottiglia di Acqua San Bernardo di Garessio le eccellenze celebrate con i nuovi francobolli emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La serie tematica, come spiegano da Poste Italiane, è stata rilasciata in data odierna ed è dedicata a nove imprese storiche: Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A, nel 500° anniversario, AGIP (ENI), Unoarre, Acqua S.Bernardo, Officine Egidio Brugola, CISA, Pizzoli, Ducati nel centenario della fondazione e Maserati, nel 100° anniversario del marchio.

Quello dedicato ad Acqua San Bernardo rappresenta la celebre bottiglia con le goccioline in rilievo, disegnata dal designer garessino Giorgetto Giugiaro nel 2008, in occasione del restyling della versione nata nel 1994.

Con una forma ergonomica ed elegante, rappresenta leggerezza purezza e qualità dell’acqua che sgorga dalla sorgente sita nelle Alpi Marittime. Oggi, in occasione dell'anniversario della fondazione nel 1926, le famose 88 gocce che ricoprivano la superficie passano quindi a 105 e avvolgono l’intera bottiglia.

I francobolli sono stati emessi in centottantamila esemplari per Acqua S.Bernardo, Officine Egidio Brugola, CISA e Pizzzoli.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. I bozzetti, nel caso di Acqua S. Bernardo, sono stati curati dall'azienda e ottimizzati dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

I francobolli hanno valore della tariffa B pari a 1,30€ per ciascuno.