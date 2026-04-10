Sms-truffa sulla Tari, il Comune di Savigliano avverte: "Non rispondete!"

Il Comune di Savigliano segnala che stanno girando in queste ore alcuni sms ingannevoli che utilizzano la Tari come pretesto. I messaggi ricevuti da alcuni cittadini sul proprio cellulare recitano: “La posizione Tari risulta irregolare. È richiesto un suo tempestivo contatto al numero 893.49413 per evitare aggravamenti”.
Come emerso anche in altre parti d'Italia, chi contatta il numero rischia di vedersi il credito telefonico prosciugato in poco tempo o di cedere i propri dati personali in modo inconsapevole.
"Si tratta di sms totalmente fasulli – spiegano dall'Ufficio tributi del Municipio – a cui raccomandiamo di non rispondere. Il nostro ufficio non contatta mai i cittadini tramite messaggio sul cellulare, nemmeno in caso di problemi. In caso di dubbi o necessità è possibile contattarci allo 0172.710269".