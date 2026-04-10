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Cuneo e valli | 10 aprile 2026, 16:23

Cuneo, lavori in via Tonello a Madonna delle Grazie: "Chi coordina le ditte nei lavori stradali?"

Residente protesta per l'asfaltatura appena rifatta e subito rotta: "Spreco di soldi pubblici senza regia comunale"

Cuneo, lavori in via Tonello a Madonna delle Grazie: &quot;Chi coordina le ditte nei lavori stradali?&quot;

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno,

in quanto residente in via M. Tonello,  frazione Madonna delle Grazie a Cuneo, chiedo riscontro sui lavori che si susseguono a brevi intervalli ormai da alcune settimane davanti alla mia abitazione. 

Infatti da non più di un mese  sono terminati i lavori di asfaltatura e rifacimento della segnaletica orizzontale di via Tonello e da due giorni un' altra Impresa sta nuovamente rompendo  l'asfalto e le strisce stradali di parcheggio  appena ripristinate.

Mi chiedo e vi chiedo se non esista un ufficio comunale che coordini le varie Ditte cosicché lavori appena fatti non vengano buttati all'aria e poi rifatti con spreco di denaro di chi paga le tasse.

Grazie per un cortese riscontro.

Giovanni Gerbino

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