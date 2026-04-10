"Dui Pass Mangiand": passeggiata enogastronomica a Sant’Anna di Chiusa di Pesio

Una giornata immersa nella natura e nelle tradizioni della Granda: domenica 12 aprile torna “Dui Pass Mangiand a Sant’Anna”, la passeggiata enogastronomica che unisce trekking leggero, degustazioni e momenti di condivisione.

L’itinerario suggestivo parte dalla sede del Parco in via Sant’Anna 34, con partenze scaglionate dalle ore 9, e prevede tappe golose tra prodotti tipici: colazione sulla piattaforma al Castlà, aperitivo da Marilena con osservazione del cielo insieme agli astrofili di Chiusa Pesio, gran polentata al Maru, formaggi a Mombrisone e dolce al Parco.

L’evento è aperto a tutti, famiglie comprese, e accoglie anche gli amici a quattro zampe.

La quota di partecipazione è di 20 euro (gratuita per bambini fino a 6 anni), con prenotazione obbligatoria ai numeri 338.12.66.492 (Mario), 333.82.75.086 (Stefania) o 348.79.37.843 (Luigina).