Alba, il divertimento continua dopo Pasqua: giostra e gonfiabili aperti fino al 19 aprile

Ad Alba la festa non finisce con Pasqua. Prosegue infatti, come da programma, la Giostra Meraviglia dei Bimbi, che insieme alla nuova area gonfiabili resterà attiva fino al 19 aprile, offrendo ancora occasioni di svago per famiglie e bambini.

Un’area gioco che continua ad animare Corso Langhe

Nel cuore della città, in Corso Langhe, l’area dedicata ai più piccoli continua ad attirare visitatori anche dopo Pasqua.

Accanto alle giostre più amate, grande protagonista è la zona dedicata ai:

gonfiabili

percorsi “salta salta”

spazi gioco sicuri e colorati

Un’offerta pensata per prolungare il clima di festa e dare continuità a un evento molto partecipato.

Tra tradizione e novità: un mix vincente

La Giostra Meraviglia dei Bimbi resta il punto di riferimento, con attrazioni consolidate come:

Tagadisco

Pj Masks

cavalli a tema

Jeep e trattori

Accanto a queste, le novità 2026 hanno riscosso particolare interesse:

Jeep Big Foot Hot Wheels

Escavatore Hercules

E soprattutto l’area gonfiabili, che ha ampliato ulteriormente le possibilità di divertimento.

Feste di compleanno e eventi su misura

L’area non è solo un luogo di intrattenimento quotidiano, ma anche una location ideale per feste di compleanno.

Sempre più famiglie scelgono questa soluzione per organizzare momenti speciali in un ambiente:

dinamico

sicuro

ricco di attività

Per prenotazioni è possibile contattare il numero +39 366 975 8606.

Orari fino al 19 aprile

La struttura resterà attiva ancora per alcuni giorni, con apertura tutti i giorni:

Feriali: 10:30 – 12:30 / 15:00 – 20:00

Festivi e weekend: 10:30 – 13:00 / 14:30 – 20:00

Un’opportunità per chi non è riuscito a partecipare durante Pasqua o per chi vuole tornare a vivere ancora qualche ora di divertimento.

Alba sempre più città delle famiglie

Con eventi come questo, Alba si conferma una città attenta anche alle famiglie, capace di offrire spazi di aggregazione e momenti di leggerezza.

Ultimi giorni per vivere la magia

Il conto alla rovescia è iniziato: fino al 19 aprile ci sarà ancora tempo per salire sulle giostre, saltare nei gonfiabili e godersi un pomeriggio all’insegna del divertimento.