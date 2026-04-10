Renata Murgasova espone alla Biblioteca civica di Alba

La Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba, da sabato 18 aprile a venerdì 8 maggio, ospita la mostra Vibrazioni colorate di Renata Murgasova.

In esposizione una quindicina di opere dell’artista di origine slovacca che dipinge a olio su tela, tavola e coppi (quelli usati per i tetti delle cascine di Langa).

Le sue opere si caratterizzano per l’uso di colori caldi, come il rosso e il giallo autunnali, e di colori freddi, come il blu, il viola e il verde, in un susseguirsi di vibrazioni che parlano ai sensi e che creano un legame tra chi realizza il quadro e chi lo osserva.

I soggetti che Renata Murgasova predilige sono i paesaggi della sua terra d’origine, Banská Bystrica e quelli delle sue terre d’adozione, le Langhe e il Roero. Frammenti di memoria, suggestioni e atmosfere, raccontano l’universo visivo dell’artista che dipinge per raccontare ed esprimere i suoi stati d’animo.

La mostra sarà visitabile durante l’orario di apertura della Biblioteca (martedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.30 e 14-18; giovedì 9.00-13.30 e 14.00-19.00; sabato: 9.00-12.30; chiuso lunedì e festivi). Per informazioni: 0173 292468 – biblioteca@comune.alba.cn.it



