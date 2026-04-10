Il 10 aprile è la Festa dei fratelli e delle sorelle, creata negli Usa nel 1997

Il 10 aprile si celebra la Festa dei fratelli e delle sorelle. Creata negli Usa nel 1997 da Claudia Evart per onorare suo fratello scomparso giovanissimo, la ricorrenza vuole attirare l’attenzione sul rapporto speciale che unisce i fratelli

Testimoni di questo legame fortissimo sono sicuramente Lucia, Annamaria e Tiziana Amatruda, sorelle e ristoratrici conosciutissime a Bra. Insieme hanno dimostrato che la pizza non è più un mondo popolato da soli uomini.

Quando si entra nella pizzeria Santa Lucia si respira aria di famiglia. La prima insegna, comparsa nel 1971 in piazza Carlo Alberto, è una storia fatta di sacrifici e maniche rimboccate, ma anche di tanta soddisfazione. E fatta di donne che hanno creduto in se stesse. Una storia che esce dalla provincia campana e che racconta bene la tenacia femminile, attraverso un semplice gesto: cucinare.