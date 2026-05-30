"Libertà di scelta": a Busca un partecipato incontro per orientarsi nei percorsi di cura e tutela legale

Oltre sessanta persone hanno partecipato, venerdì 29 maggio, alla serata informativa "Libertà di scelta", promossa dall’Ospedale Civile di Busca nell’ambito del progetto "Spazio Anziani" presso il salone Maria Aimar della Casa della salute.

A fare gli onori di casa è stato il Presidente Tommaso Alfieri, che ha introdotto la relatrice, il Notaio Lara Gili. Nel corso del suo intervento, il Notaio ha illustrato con chiarezza e precisione strumenti fondamentali quali il testamento, la procura notarile, l’amministrazione di sostegno e le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento). Il numeroso pubblico presente ha interagito con frequenti domande, rendendo il dibattito estremamente interessante e partecipato.

All'incontro hanno preso parte anche i Sindaci del territorio, a testimonianza dell'importanza dell'iniziativa: Ezio Donadio (Sindaco di Busca), Giancarlo Armando (Sindaco di Tarantasca) e Giuliano Degiovanni (Sindaco di Rossana).

“Voglio ringraziare sentitamente il Notaio Lara Gili per l’interessante serata e per le sue spiegazioni chiare ed esaustive – ha dichiarato il Presidente Tommaso Alfieri –. Quotidianamente ci troviamo ad affrontare situazioni in cui la conoscenza di queste informazioni e tutele diventa fondamentale. Con questo incontro speriamo di aver reso un servizio utile e concreto alla cittadinanza”.