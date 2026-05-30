L’Expo della Sostenibilità ha premiato i migliori progetti innovativi e i Comuni virtuosi [FOTO e VIDEO]

Si è svolto ieri, venerdì 29 maggio, al 'Palablack Miroglio' di Alba, l’Innovation Hub dell’EXPO della Sostenibilità, uno dei momenti conclusivi della quarta edizione delle kermesse organizzata dall’associazione Wild Life Protection ETS insieme a numerosi partner istituzionali e tecnici.

Scopo dell’evento, perfettamente raggiunto, era quello di creare un punto di incontro tra imprese consolidate, Start Up innovative e istituzioni, favorendo la collaborazione e la diffusione di pratiche ESG, tramite un format dinamico di pitch, che ha permesso a Start Up e giovani innovatori di presentare i propri progetti davanti a due giurie e al voto del pubblico, molto numeroso in sala.

Le valutazioni a cui doveva attenersi la giuria istituzionale, rispetto ai progetti in gara, comprendevano innovazione, scalabilità, qualità della presentazione e impatto sul territorio.

La giuria tecnica doveva valutare innovazione, scalabilità, risoluzione di un problema e impatto ambientale, mentre quella formata dal pubblico si concentrava sui primi due punti e in aggiunta, impatto sul territorio e sull’effetto 'WoW'.

I rappresentanti divulgatori delle Start Up avevano 4 minuti di tempo a disposizione per presentare il proprio lavoro e qualche minuto successivo per rispondere alle eventuali domande del pubblico.

I 12 progetti, tutti davvero interessanti, hanno catalizzato l’attenzione di investitori e imprenditori, che componevano la giuria tecnica e dei rappresentanti istituzionali e accademici che formavano quella istituzionale, in alcuni casi meravigliando i presenti per qualità, concretezza e applicabilità di molte soluzioni, pensate per il mondo agricolo, per un miglior utilizzo dell’energia, per l’impiego nei settori alimentare o del riciclo.

Ad aggiudicarsi il maggior numero di voti complessivi è stata la Start Up torinese Altered Materials, che sviluppa capsule nano-strutturate biodegradabili con principi attivi agrochimici, in grado di rilasciare fertilizzanti e pesticidi in modo controllato e 'Plant responsive', riducendo perdite e migliorando la resa agricola.

La giuria tecnica ha premiato il progetto dell’azienda saviglianese Kelpeat, produttrice di alimenti funzionali a base di alghe e proteine innovative, pensati per nutrizione quotidiana, con focus su salute e performance.

Il premio della giuria istituzionale è andato alla Start Up Lampante, una piattaforma che aiuta i cittadini e organizzazioni a creare e gestire comunità energetiche rinnovabili.

Infine, il premio del pubblico è stato assegnato al progetto dell’associazione albese 8pari, progetto che produce vino coinvolgendo persone fragili in percorsi di inserimento lavorativo e unisce attività agricola e terapeutica per creare un prodotto 'buono, pulito e giusto'.

Le dichiarazioni dei rappresentanti delle Start Up (GUARDA IL VIDEO)

La serata è proseguita con un momento di networking B2B, pensato per favorire connessioni reali tra imprese, Start Up e istituzioni, occasione concreta per creare partnership, condividere competenze e dare continuità alle relazioni nate durante la giornata.

Il saluto della città di Alba è stato portato dal sindaco Alberto Gatto.

Hanno partecipato numerosi rappresentanti dei tanti partner che hanno sostenuto Expo della Sostenibilità 2026 in un lungo mese di eventi, itineranti in varie parti del Piemonte e della Valle d’Aosta, che si sono conclusi oggi al Centro Incontri della Provincia di Cuneo con la cerimonia degli EXPO Award – Comuni Sostenibili, riconoscimenti dedicati alle amministrazioni locali che non si sono limitate a firmare dichiarazioni di intenti, ma hanno trasformato l’impegno in azioni concrete.

L’iniziativa mira a valorizzare il grande lavoro delle amministrazioni locali, favorendo lo scambio di buone pratiche e stimolando nuove progettualità nel segno della sostenibilità ambientale e sociale.

Nel video di Stefano Alessandria, leader dell’efficientissimo staff di Wild Life Protection ETS, sono svelati i Comuni della provincia ai quali sono andati i riconoscimenti. (GUARDA LA VIDEOINTERVISTA)

Non resta che aspettare l’edizione 2027 di Expo della Sostenibilità e fare i complimenti ai giovanissimi componenti di Wild Life Protection ETS per le grandi capacità organizzative dimostrate in un’edizione davvero importante e allargata della manifestazione.

Nel sito https://expodellasostenibilita.it/ tutti gli eventi della manifestazione.