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Eventi | 12 aprile 2026, 06:58

Concerto di primavera in sala San Giovanni con l'orchestra Bruni di Cuneo

Il prossimo 19 aprile alle 20.30

Concerto di primavera in sala San Giovanni con l'orchestra Bruni di Cuneo

Domenica 19 aprile, alle ore 20.30 in sala San Giovanni a Cuneo, si terrà l’ormai tradizionale concerto di primavera dell’Orchestra “Bartolomeo Bruni”.

Sul palco della ex chiesa cuneese un lieto ritorno; quello del maestro Claudio Morbo, direttore d’orchestra che ha spesso guidato la compagine cittadina e ha diretto il celebre concerto di Ferragosto nel 2023.

Il programma, geograficamente incentrato su Austria e Germania, prevede l’esecuzione della sinfonia n.°2 di Franz Joseph Haydn, della sinfonia n.° 29 di Wolfgang Amadeus Mozart e dell’Idillio di Sigfrido di Richard Wagner. Il programma spazia cronologicamente dal classicismo – la sinfonia di Haydn venne infatti composta alla fine degli anni ’50 del Settecento – al pieno romanticismo della pagina wagneriana (1870).

Il concerto è realizzato con il contributo della fondazione CRC e della Regione Piemonte.

L’ingresso al concerto è a pagamento al costo di € 10,00 per il pubblico sopra i 14 anni e di € 1,00 per chi ancora non ha compiuto tale età. I biglietti saranno acquistabili in loco a partire dalle ore 20.00 oppure sul sito www.promocuneo.it.

Per info 3334984128

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