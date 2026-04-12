Concerto di primavera in sala San Giovanni con l'orchestra Bruni di Cuneo

Domenica 19 aprile, alle ore 20.30 in sala San Giovanni a Cuneo, si terrà l’ormai tradizionale concerto di primavera dell’Orchestra “Bartolomeo Bruni”.

Sul palco della ex chiesa cuneese un lieto ritorno; quello del maestro Claudio Morbo, direttore d’orchestra che ha spesso guidato la compagine cittadina e ha diretto il celebre concerto di Ferragosto nel 2023.

Il programma, geograficamente incentrato su Austria e Germania, prevede l’esecuzione della sinfonia n.°2 di Franz Joseph Haydn, della sinfonia n.° 29 di Wolfgang Amadeus Mozart e dell’Idillio di Sigfrido di Richard Wagner. Il programma spazia cronologicamente dal classicismo – la sinfonia di Haydn venne infatti composta alla fine degli anni ’50 del Settecento – al pieno romanticismo della pagina wagneriana (1870).

Il concerto è realizzato con il contributo della fondazione CRC e della Regione Piemonte.

L’ingresso al concerto è a pagamento al costo di € 10,00 per il pubblico sopra i 14 anni e di € 1,00 per chi ancora non ha compiuto tale età. I biglietti saranno acquistabili in loco a partire dalle ore 20.00 oppure sul sito www.promocuneo.it.

Per info 3334984128